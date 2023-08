Football – Le LS arrache son premier succès de la saison à la 93e Grâce à un but de Baldé dans le temps additionnel, les Vaudois ont pris logiquement le meilleur sur le FC Bâle dimanche au Parc St-Jacques (1-2). André Boschetti

Les Lausannois se sont imposés dimanche au Parc Saint-Jacques. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Le Lausanne-Sport a arraché dans le temps additionnel sa première victoire de la saison, dimanche à Bâle. À la fois logique et inespéré car longtemps on a cru que le néo promu allait devoir une quatrième fois quitter la pelouse avec plus de frustration que de points. Jusqu’au moment où une accélération d’Aliou Baldé permettait enfin à la meilleure équipe sur le terrain de s’imposer.

Sur la base de trois premières performances collectives convaincantes mais mal récompensées, Ludovic Magnin a fait le choix le plus simple au moment de composer son équipe. Pour pallier le départ d’Archie Brown vendredi, il a choisi de ne rien toucher et de remplacer l’Anglais par Chris Kablan au poste de latéral gauche.

Comme ils l’avaient déjà fait contre YB et Yverdon, les Lausannois ont pris d’entrée à la gorge un FC Bâle en plein doute. Mais cette fois, ils ont su concrétiser très vite leur supériorité évidente. Métamorphosé depuis son retour en Super League, Custodio voyait d’abord sa frappe, qui prenait le chemin des filets bâlois, être détournée par la tête de Djiga (4e). Ce n’était que partie remise puisque deux minutes plus tard, le capitaine vaudois s’enfonçait comme dans du beurre dans la défense adverse avant de transmettre le ballon à Kaly Sène. L’ex-Bâlois n’avait ensuite plus qu’à pousser le ballon au fond du but.

Face à des Rhénans d’une terrifiante inconsistance et à maintes reprises sifflés par leur public, le LS maintenait la pression mais sans parvenir à doubler leur avantage. En partie parce que Sène se voyait annuler deux nouveaux buts, dont le second pour une faute discutable de Giger à l'origine de l’action (39e).

Dommage car la suite allait être un peu différente. Sans toucher les sommets, Bâle se montrait enfin un peu plus entreprenant et inspiré. Notamment grâce à l’entrée en jeu du jeune Andrin Hunziker en pointe.

L’ex-attaquant du FC Aarau voyait sa première tentative brillamment détournée par Castella (59e). Deux minutes plus tard, le même Hunziker profitait d’un bon centre de Burger, esseulé sur le côté droit, pour égaliser imparablement.

Tout était à refaire pour un LS qui tentait, avec autant de courage que de manque de justesse dans les derniers gestes, de se réapproprier ce qui lui revenait. En vain pensait-on. Mais alors que l’on était dans le temps additionnel, Aliou Baldé faisait parler son explosivité pour prendre de vitesse la défense bâloise et offrir un précieux succès au siens.

Bâle - LS 1-2 (0-1) Parc St-Jacques, 20490 spectateurs. Arbitre: M. Fähndrich. Buts: 6e Sène 0-1, 61e Hunziker 1-1, 92e Baldé 1-2. Bâle: Hitz; Lang, Djiga, van Breemen, Schmid (84e Vogel); Burger, Avdullahu (78e Sigua); Kade, Augustin (46e Essiam), Millar (84e Zé); Barry (46e Hunziker). LS: Castella; Giger, Dussenne, Husic, Kablan (76e Grippo); Bernede, Custodio; Baldé, Sanches (90e Coyle), Ilie (90e Roche); Sène (63e Labeau). Avertissements: 4e Dussenne, 44e Sène, 58e Baldé, 71e Burger. Notes: Bâle sans Dubasin, Calafiori, Frei, Comas, Lopez (blessés), Malone (pas qualifié) ni Xhaka (suspendu). LS sans Suzuki (blessé).

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

