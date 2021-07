Football – Le LS bat son voisin du SLO Les deux clubs professionnels lausannois ont terminé leur préparation en s’affrontant entre eux. Le Lausanne-Sport en a profité pour gagner encore en confiance contre le SLO (4-0). Robin Carrel

Dans ce galop d’essai engagé, disputé dans un huis clos très relatif, l’équipe de la Tuilière a vite pris les devants. Le Londonien Trae Coyle a ouvert le score dès la 11e. Son envoi a été contré par un défenseur adverse et est allé mourir dans la lucarne de Justin Hammel. Trois minutes plus tard, Zeki Amdouni a alourdi l’addition en vrai renard des surfaces. Il a inscrit là son 5e but de la préparation.

En deuxième période, le LS a fait tourner directement après le thé avec sept changements, alors que les Stadistes, eux, ont gardé quelques forces pour… affronter le Stade nyonnais en début d’après-midi. L’équipe de Super League a ainsi pu alourdir le score par un mouvement à la limite du hors-jeu de Brahima Ouattara (73e), profitant de la logique fatigue de l’arrière-garde adverse, puis une tête sur corner du très prometteur Karim Sow (80e).

Les clubs de la capitale olympique disputaient à cette occasion leur dernier match de préparation de l’été. Le SLO commencera son championnat de Challenge League vendredi prochain contre Winterthour à la Pontaise. Le LS, de son côté, entrera en lice dans sa saison 2021/2022 de Super League contre St-Gall, à la Tuilière, le lendemain.

Afficher plus Buts: 11e Coyle 1-0. 14e Amdouni 2-0. 73e Ouattara 3-0. 80e Sow 4-0. Stade de la Tuilière, huis clos, 100 spectateurs. LS: Diaw; Zohouri, Jenz, Nanizayamo; Mahou, Trazié, Kukuruzovic, Suzuki; Puertas; Coyle, Amdouni. Sont entrés à la pause: Castella, Barès, Koyalipou, Ouattara, Husic, Monteiro, N’Guessan. Sont entrés plus tard: Sanchez, Sow, Kapo, Brown. SLO: Hammel; Hajrulahu, Rüfli, Pos; Asslani, Bamba, Abdullah, Hadzi; Chader, Ajdini; Hadji. Entré en 2e période: Jaton.

