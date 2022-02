Éditorial - Le LS doit agir avant qu’il ne soit trop tard

Le Lausanne-Sport s’enfonce toujours un peu plus dans une crise qui semble sans fond. Et sans solution. Mardi soir, en se faisant éliminer, en quart de finale de la Coupe de Suisse, par Yverdon Sport, son rival cantonal aux moyens incomparablement plus modestes, le club cher à Ineos a manqué une dernière occasion de donner un peu de relief à une saison jusque-là catastrophique.

Les malheurs actuels de leur club de cœur sont d’autant plus difficiles à digérer pour les supporters lausannois que la réalité sportive actuelle est bien loin des promesses lancées au moment du rachat du LS par Ineos, en novembre 2017. Tout cela alors que l’OGC Nice, le deuxième fleuron de la galaxie football de la multinationale, réussit, lui, un magnifique parcours en France. Qui pourrait, grâce aux dizaines de millions injectés par son propriétaire, lui permettre de disputer à court terme la prestigieuse Ligue des champions.

Cet écart sidéral de réussite entre ces deux clubs, Bob Ratcliffe – président du LS et frère de Jim, fondateur et propriétaire d’Ineos – assure amèrement le regretter dans l’interview qu’il nous a accordée. Un entretien au cours duquel l’homme fort de la Tuilière reconnaît les erreurs commises et se dit déterminé à les corriger.

Après avoir changé d’entraîneur il y a une semaine, il ne reste désormais plus au LS qu’une nouvelle intervention sur le marché des transferts pour éviter que cet exercice ne se conclue par une deuxième relégation en quatre ans pour Ineos.

Probablement que cette issue ne ferait que retarder le processus de développement mis en place à Lausanne, mais elle constituerait tout de même un gros point noir sur l’image de vainqueur que souhaite transmettre la multinationale dans le monde du sport.

Par chance, alors que le «mercato» hivernal est terminé dans la grande majorité des pays européens, les clubs suisses ont encore jusqu’au 15 février pour agir. Même si les apports de dernière heure ne sont pas toujours synonymes de réussite, il sera toujours un peu moins douloureux d’éprouver ensuite des regrets que des remords.

