Défaite à Bellinzone – Le LS doit commencer par réapprendre à gagner Battus en ouverture de saison de Challenge League, samedi au Tessin (1-0), les Vaudois ont pu mesurer le chemin à parcourir pour justifier leurs ambitions. André Boschetti Bellinzone

Très peu sollicité, Joël Kiassumbua n’a pas eu trop de peine à garder sa cage inviolée face à Brighton Labeau et au LS. keystone-sda.ch

Le contexte général, la catégorie de jeu, l’entraîneur, le staff et même une bonne partie des joueurs ont changé, ces deux derniers mois, du côté de la Tuilière. Mais, malheureusement, pas (encore) les mauvaises habitudes. Comme trop souvent la saison passée, le Lausanne-Sport a donc quitté le terrain la tête basse et pleine d’idées noires, samedi à Bellinzone. Une douloureuse et bien regrettable façon d’entamer sa longue et ardue reconquête de la Super League.