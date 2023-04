Duel en Challenge League – Le LS doit corriger une anomalie Cette saison, le club de la Tuilière n’a pas encore réussi à battre Bellinzone. Une bizarrerie que le visiteur entend bien rectifier ce vendredi au sud des Alpes. Nicolas Jacquier

Le 13 novembre dernier, à la Tuilière, Trae Coyle et le LS n’avaient pu faire mieux que 1-1 face à Bellinzone, représenté ici par son défenseur Gaetano Berardi. KEYSTONE

En revenant à une unité du leader Yverdon après l’avoir battu dans le derby des Vaudois, Lausanne a retrouvé un rang plus en rapport avec son statut. Le voici revenu en position d’être automatiquement promu, une place qu’il n’avait plus occupée depuis le 21 octobre et sa victoire 2-1 contre Thoune lors de la 13e journée.