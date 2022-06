Le LS présente ses nouveaux – Le LS doit pallier la longue absence de Kukuruzovic Victime d’une sérieuse blessure à un genou, le capitaine du LS manquera à l’appel jusqu’en janvier, au moins. Le recrutement du club vaudois n’est pas fini. André Boschetti

Les nouveaux Lausannois Brighton Labeau, Raphael Spiegel, Dominik Schwizer, Olivier Custodio, Raoul Giger, l'entraîneur lausannois Ludovic Magnin et son assistant Manu Hervas ont été officiellement présentés mardi à la Tuilière. keystone-sda.ch

Trois jours après avoir enregistré son premier vrai coup dur de cette saison à peine commencée, le Lausanne-Sport présentait officiellement ses cinq nouvelles recrues, mardi à la Tuilière. L’occasion pour Ludovic Magnin de répéter sa satisfaction du travail accompli jusque-là dans les coulisses pour combler ses attentes et pour, ensuite, amèrement regretter la grave blessure dont a été victime Stjepan Kukuruzovic, samedi. «C’est un gros coup dur pour lui et pour nous, mais ce n’est pas dans mes habitudes de me lamenter. J’espère pouvoir rapidement lui trouver un remplaçant, même si ce ne sera pas simple. Nous suivons plusieurs pistes pour renforcer encore un peu ce groupe, dont l’une devrait très prochainement se concrétiser.»