Nouvel objectif – Le LS doit se convaincre que l’Europe est à sa portée Auteurs, mal récompensés, d’une remarquable performance contre Bâle (3-3), les Vaudois ont montré qu’ils ont les moyens de viser le podium. André Boschetti

Après avoir redonné l’avantage au LS à huit minutes du terme contre Bâle, Nikola Boranijasevic pensait bien avoir offert la victoire aux siens. Une joie de courte durée puisque les Rhénans parvenaient à égaliser une dernière fois trois petites minutes plus tard. KEYSTONE

Le spectaculaire partage des points entre le Lausanne-Sport et le FC Bâle n’a pas fait que des heureux, samedi soir. Quelques minutes après le dernier coup de sifflet de ce duel passionnant de bout en bout, la mine réjouie et soulagée de Patrick Rahmen au moment de rejoindre la zone réservée aux interviews contrastait avec celle, pleine d’amertume et de déception, affichée par Giorgio Contini.

Une frustration compréhensible au vu de la remarquable qualité de la prestation de son équipe et de l’avalanche d’occasions qu’elle est parvenue à se ménager contre celle qui reste la deuxième meilleure formation du pays. De gros efforts que le partage des points final récompense objectivement très mal. «Je suis bien sûr déçu du résultat, mais aussi très fier de la prestation de mes joueurs, soupirait le technicien lausannois. Il est clair que sur ce que nous avons montré, nous méritons beaucoup plus que ce nul. Grâce surtout à l’expérience de ses hommes clés, comme Valentin Stocker, Bâle a parfaitement su profiter de nos trois grosses erreurs individuelles pour prendre ce point. Ces derniers temps, on fait vraiment beaucoup trop de cadeaux.»