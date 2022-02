Quitte ou double à la Tuilière – Le LS doit y croire, mais comment? Face à Lucerne dimanche, le club vaudois joue sa survie dans l’élite. Comment se montrer à la hauteur de l’enjeu? Trois experts livrent leurs solutions. Nicolas Jacquier

Union sacrée et joie de jouer sont deux des pistes évoquées pour remettre le LS sur les bons rails. KEYSTONE

Hasard du calendrier ou ironie du destin? Dimanche, le klassiker entre le FC Zurich, bien parti pour décrocher un titre qu’il n’a plus remporté depuis 2009, et Bâle, qui vient de débarquer Patrick Rahmen, remplacé en début de semaine par Guillermo Abascal, mettra le feu au Letzigrund, où plus de 25’000 spectateurs sont attendus. À la même heure (16 h 30), Lausanne-Lucerne, choc de fond de cale, devrait attirer moins de 6000 personnes à la Tuilière.