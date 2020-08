Jour de fête à la Pontaise – Le LS en a fini avec son purgatoire Après une attente longue de 744 jours, le club vaudois a enfin pu fêter, dimanche, son retour en Super League. André Boschetti

Les joueurs du FC Lausanne-Sport célèbrent avec la coupe de champion de Challenge League. KEYSTONE/Laurent Gilliéron



Le 20 juillet 2018, le Lausanne-Sport débutait, sous des pluies torrentielles et contre le modeste Kriens, son pensum en Challenge League. Dimanche, les gouttes d’eau ont eu la délicatesse de presque attendre 17 h 49 et le coup de sifflet final pour copieusement arroser Giorgio Contini et ses joueurs. Mais, cette fois, personne ne s’est plaint d’une météo capricieuse qui n’a nullement gâché le bonheur d’une équipe qui a fêté avec un plaisir partagé par les quelque 1000 privilégiés invités un moment de rare bonheur et d’émotion.