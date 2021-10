Coupe de Suisse – Le LS sort Aarau et file en quarts de finale

Football – Le LS en quarts de finale de la Coupe Auteur d’un match suffisant, Lausanne-Sport a battu Aarau sur un but solitaire d’Amdouni. Elias Baillif Aarau

Zeki Amduni a inscrit le seul but du match. keystone-sda.ch

Se présentant sur la pelouse du Brügglifeld avec une équipe remaniée, Lausanne-Sport a peiné à se montrer véritablement dangereux durant plus d’une mi-temps en huitième de finale de la Coupe de Suisse. Quand Lausanne avait le ballon, ses défenseurs ne prenaient que trop peu de risques pour espérer déséquilibrer un bloc argovien bien en place dans son camp.

Mais l’inverse était vrai aussi. Sans être inférieur aux pensionnaires de Super League, Aarau n’avait rien de transcendant. Au sein d’un collectif très appliqué, très scolaire, rares étaient les joueurs à tenter des choses novatrices une fois le ballon dans les pieds. Quelques dribbles du prometteur Spadanuda, quelques projections de Njie et c’était tout. À quelques approximations et tirs largement au-dessus, les deux équipes créaient peu de danger. En ce sens, le match nul et vierge à la mi-temps était on ne peut plus logique.

Fin de partie difficile

Malgré cette première période anodine, les hommes d’Ilija Borenovic ne présentaient pas un visage fondamentalement différent au retour des vestiaires. Pourtant, c’est bien eux qui allaient prendre le commandement de la partie quand, à la 56e, Ouattara déviait subtilement le ballon en direction d’Amdouni. Ce dernier contournait le défenseur d’une petite touche magistrale et s’en allait fusiller le portier Enzler. Le déclic pour les Romands? Pas vraiment. Après une période de vingt minutes globalement maîtrisée, ils allaient souffrir en fin de partie.

Jusque-là pas au chômage technique, le gardien Thomas Castella allait se muer en sauveur des siens dans un Brügglifeld qui se réveillait enfin. Par trois fois, les arrêts du dernier rempart lausannois allaient maintenir Lausanne en tête (74e, 77e, 83e). Arrêt réflexe, duels contre les attaquants remportés, Castella veillait aux affaires des siens. Avec cette victoire pas si aisée, le LS accède aux quarts de finale de la Coupe.

Aarau – Lausanne-Sport 0-1 (0-0) Afficher plus Brügglifeld, 1228 spectateurs. Arbitre: Lukas Fähndrich. But: 56e Amdouni 0-1. Aarau: Enzler; Giger, Thaler (78e Conus), Bergsma, Kronig; Bunjaku (71e Gouano), Schwegler, Njie; Aratore (71e Balaj), Almeida (57e Rrhudani), Spadanuda. Entraîneur: Stephan Keller. Lausanne: Castella; Chafik, Grippo, Husic, Suzuki ( 85e Nanizayamo) ; Barès, N’Guessan (72e Kukuruzovic), Thomas; Koyalipou (58e Mahou), Ouattara (85e Coyle), Amdouni. Entraîneur: Ilija Borenovic. Avertissements: 16e Barès, 35e Bunjaku, Njie 78e, Mahou 86e, Bergsma 90e.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.