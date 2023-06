Un défenseur à la Tuilière – Le LS engage Noë Dussenne, ex-capitaine du Standard Liège Le Lausanne-Sport a enregistré le renfort de Noë Dussenne. Le Belge de 31 ans, capitaine du Standard Liège la saison dernière, était en fin de contrat et arrive donc libre chez le néo-promu. Il a signé un contrat portant sur trois saisons. Robin Carrel

Le Belge et son nouveau maillot @LS

La brigade défensive de Ludovic Magnin doit être remodelée, après la promotion des Vaudois en Super League, et cette refonte a commencé avec un renfort de qualité. Après la prolongation de Simone Grippo

en fin de semaine dernière, le LS a fait signer mardi un autre élément expérimenté: Noë Dussenne, un défenseur central belge qui culmine à 1m92. Sa taille pourra aussi aider les Lausannois sur les coups de pied arrêtés. Il a, en effet, marqué à 5 reprises en Jupiler League lors de l'exercice qui vient de se terminer.

Le nouveau joueur du club de la Tuilière était annoncé dans plusieurs clubs belges, mais aussi en Major League Soccer nord-américaine. C'est finalement sur les hauts de la capitale olympique qu'il continuera une carrière qui l'a vu, jusqu'ici, écumer plusieurs équipes de son pays (Mons, Tubize, Cercle Brugge, Mouscron, la Gantoise et le Standard Liège). Dussenne n'a connu qu'un court passage à l'étranger, lui qui avait joué 9 matches de Serie A avec Crotone, il y a un peu plus de six ans.

Après avoir pas mal bourlingué, l'ancien international belge des moins de 19 ans s'est enfin posé au Standard Liège il y a quatre ans. Chez les «Rouches», il aura à peu près tout connu. Il s'est d'entrée déchiré les ligaments croisés, avant que son club n'essaye de le vendre quelques années plus tard. Dussenne y est finalement devenu incontournable et a enfilé le brassard de capitaine pour sa dernière saison au Stade de Sclessin. Un leadership qui ne sera pas de trop au LS dans les prochaines semaines.

