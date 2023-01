Football – Le LS espère encore au moins deux renforts Alors que la dernière ligne droite avant la reprise de la compétition se profile, Ludovic Magnin fait le point après trois semaines de préparation. André Boschetti

La reprise approche est Ludovic Magnin ne peut compter que sur une seule des trois ou quatre recrues qu’il souhaitait pour permettre à son équipe d’atteindre l’objectif fixé. KEYSTONE

À une semaine d’un premier rendez-vous de la plus haute importance, contre SLO à la Pontaise, Ludovic Magnin n’affiche pas sa bonne humeur habituelle. Le fait de n’avoir pas encore réussi à attirer au Lausanne-Sport les renforts souhaités, et attendus, n’y est pour rien. «Nous avons un souci de terrain, grommelle le coach lausannois. Je ne sais pas encore où nous pourrons accueillir Thoune samedi pour notre dernier match de préparation. Mais bon, la solution, on va bien finir par la trouver.»

Un ultime test de 3x45’ sur lequel Ludovic Magnin compte beaucoup pour offrir du temps de jeu à tous ses joueurs disponibles et avoir ainsi une meilleure vue d’ensemble avant le choc du 29 janvier.

Un derby face au coleader actuel de Challenge League qui servira de premier baromètre pour un LS qui se devra de montrer un visage bien différent de celui de l’automne dernier s’il entend rejoindre la Super League. «Si certains supporters ont été déçus de notre première partie de saison, je respecte leur opinion, prévient le technicien challensois. Mais ce scénario compliqué, je l’avais prévu en juillet déjà. Quand on reprend une équipe reléguée, rien n’est simple. Il faut du temps pour reconstruire une bonne base. Raison pour laquelle j’ai toujours parlé d’un projet sur deux ans. Maintenant, il est évident que nous sommes tous déterminés à faire beaucoup mieux et à réussir ainsi à atteindre l’objectif fixé dans quelques mois. Et on verra bien qui rira à la fin.»

Plus de folies

Alors qu’il espérait pouvoir emmener avec lui, en Tunisie, deux ou trois nouveaux éléments, seul le Français Antoine Bernede (23 ans) a pu effectuer le camp d’entraînement et cette dernière semaine de préparation à Lausanne. «Comme chacun peut le remarquer, le marché est calme cet hiver, insiste Magnin. Vu la situation économique délicate, je crois que les clubs réfléchissent deux fois avant de recruter. Et ils ne veulent miser que sur des joueurs qu’ils connaissent bien. Chez nous, c’est la même chose. On n’accepte plus de dépenser un montant qui ne correspond pas à la valeur du joueur.»

«Quand on est certain de jouer le week-end, l’intensité que l’on met durant la semaine baisse inévitablement. C’est pourquoi - même si nous n’avons heureusement plus de blessés longue durée - j’espère encore pouvoir accueillir deux ou trois renforts.» Ludovic Magnin, entraîneur du LS

Ce qui ne signifie pas que le LS a renoncé à chercher ces joueurs capables de concurrencer les actuels titulaires en apportant une plus-value au groupe. «En analysant notre parcours, explique Ludo, nous nous sommes rendu compte que les résultats ont été beaucoup moins bons quand nous ne nous sommes retrouvés qu’une quinzaine seulement à l’entraînement. Quand on est certain de jouer le week-end, l’intensité que l’on met durant la semaine baisse inévitablement. Et la qualité des prestations s’en ressent ensuite. C’est pourquoi - même si nous n’avons heureusement plus de blessés longue durée - j’espère encore pouvoir accueillir deux ou trois renforts. Cela dit, je n’exclus plus aujourd’hui de repartir avec le groupe actuel. Ou presque.»

Un défenseur en approche

Ce bémol concerne un défenseur de couloir qui devrait rejoindre la Tuilière ces tout prochains jours. Le doute demeure en revanche pour le, ou les attaquants que souhaiterait Ludovic Magnin. Même si le LS ne ménage pas ses efforts, aucune des pistes suivies ne devrait aboutir avant cet important derby lausannois. Comme toujours, le conditionnel reste toutefois de rigueur.

Le coach mental que voulait absolument le coach de la Tuilière est, en revanche, un «renfort» sur lequel le groupe peut d’ores et déjà compter. «J’ai réussi à convaincre la personne qui m’avait beaucoup aidé à Altach, l’an passé, de nous rejoindre, sourit-il. Il a d’ailleurs déjà passé trois jours en Tunisie pour s’entretenir avec tout le monde, staff compris. Je ne sais pas si ce sera très vite ou s’il faudra un peu plus de temps, mais je suis certain qu’il apportera une contribution positive à mon équipe.»

Kuki bientôt de retour

Un mot enfin pour préciser que le processus de remise en forme de Stjepan Kukuruzovic se passe aussi bien que prévu. Le capitaine lausannois commencera la semaine prochaine un travail plus intense avec des contacts. Pour le revoir en match officiel, il faudra toutefois patienter encore quelques semaines. Touché en début de préparation, Olivier Custodio ne jouera pas ce samedi contre Thoune mais devrait être apte à tenir sa place le 29. Tout comme Gianluca Gaudino qui a manqué le camp d’entraînement en Tunisie à cause d’une grippe tenace.



