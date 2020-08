Football – Le LS espère pouvoir accueillir 5800 personnes à la Tuilière Néo-promu en Super League, le club vaudois peaufine son plan de sécurité sanitaire pour accueillir du public. La décision finale reviendra aux autorités cantonales. Nicolas Jacquier

À la fin du mois de juillet, des ouvriers s’affairaient encore à la pose de la pelouse synthétique de la Tuilière. Keystone

À compter du 1er octobre prochain et la décision du Conseil fédéral d’autoriser les manifestations de plus de 1000 personnes sous «conditions» à partir de cette date, les clubs de Super League pourront à nouveau accueillir des spectateurs. Reste à savoir combien, sur la base de quel taux d’occupation et selon quel concept sanitaire.

On le sait, la Swiss Football League a déjà établi un protocole de base très strict concernant le retour des supporters et du public, incluant notamment le port du masque obligatoire, le traçage des spectateurs et la suppression des places accordées aux fans visiteurs.

Sur cette base, il appartient ensuite à chaque club de présenter son propre concept aux autorités compétentes du canton concerné, un concept affiné en fonction des infrastructures mises à disposition, notamment la circulation du public dans les enceintes et aux abords de celles-ci.

Dans ce cadre-là, le LS a peaufiné son plan, désormais prêt, ce que confirme Vincent Steinmann, son directeur administratif. «Notre plan est sous toit, on va le transmettre cette semaine encore aux autorités vaudoises, seules habilitées à accorder leur feu vert.» Avant cela, la Confédération, via les services de l’OFSP, devra valider d’ici au 2 septembre les principes contenus dans le protocole présenté par la SFL.

«On est à un peu moins du 50% de la capacité du nouveau stade» Vincent Steinmann, directeur administratif du LS

Alors que le club vaudois s’apprête à déménager dans son nouveau stade de la Tuilière, combien de spectateurs pourront-ils prendre place? «On est à un peu moins du 50% de la capacité du nouveau stade (ndlr: 12 000 places), répond notre interlocuteur. À ce titre, on serait déjà heureux de pouvoir accueillir 5800 personnes.» Un chiffre raisonnable, se justifiant aussi par la présence de six zones d’accès distinctes, ce qui n’est pas le cas à la Pontaise par exemple (où existe un goulet d’étranglement devant l’entrée).

4500 places espérées à la Pontaise

Pour la reprise du championnat dès le 19 septembre et en attendant son transfert de stade prévu à la mi-novembre, le LS continuera d’ailleurs d’évoluer dans son antique Pontaise, dont la capacité devrait pour l’occasion être limitée à 4500 places. Soit très loin des 50 000 places que le stade contenait lors de son inauguration en… 1954. La contenance de la vénérable enceinte avait ensuite été successivement réduite à 25 000 places (1985), 15 850 (1993) et enfin 8500 depuis le virage de l’an 2000 (Super et Challenge League).

Que se soient à la Pontaise ou à la Tuilière, le club vaudois privilégiera au maximum ses abonnés, la vente de billet individuel (par match) n’intervenant qu’en dernier recours…