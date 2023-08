Des occasions mais peu de buts – Le LS est à la recherche du chaînon manquant L’absence d’un vrai buteur se fait cruellement ressentir dans les rangs lausannois depuis le début de la saison. Quelles solutions pour Magnin avant le déplacement à Bâle, dimanche? André Boschetti

L’attaquant Kaly Sène, arrivé de GC durant l’été, n’a pas encore marqué pour sa nouvelle équipe. KEYSTONE

Frustration. Depuis le retour aux affaires sérieuses, il y a trois semaines, c’est le mot que l’on entend le plus souvent dans les bouches lausannoises et les travées de la Tuilière. À juste titre. Après avoir perdu un point à Berne dans les dernières secondes du temps additionnel, puis en avoir abandonné deux autres alors qu’il avait le match en main, six jours plus tard face à GC, le LS en a offert trois de plus, dimanche dernier, à Yverdon Sport. À cause, une fois encore, d’un but évitable concédé à la 96e minute.