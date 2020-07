Lausanne au ralenti – Le LS est fait pour jouer tous les sept jours, pas tous les trois L'accumulation des matches est en train de faire sombrer le Lausanne-Sport. Après son match nul de mardi face à Stade-Lausanne (0-0), son avance en tête de Challenge League n'est plus que de huit points. Florian Vaney

Pour son dernier match à Stade-Lausanne, Axel Danner a dû se «coltiner» Dan Ndoye durant nonante minutes sur son côté. Mission accomplie pour le latéral, son équipe n’ayant pas encaissé le moindre but. Keystone

Si l'histoire finit mal, il importera de revenir à la source des problèmes du Lausanne-Sport. Ou plutôt aux sources. À vrai dire, on en verrait deux. La première est sans doute la plus palpable: la défaite en Coupe de Suisse contre le FC Bâle d'il y a deux semaines. Ce jour-là, les Lausannois ont perdu bien plus qu'un match, bien davantage encore qu'une qualification pour les demi-finales. Pour tenter de faire tomber l'orge rhénan, Stjepan Kukuruzovic et ses coéquipiers sont allés puiser tout au fond de leurs réserves. Et encore un peu plus loin, même, pour tenir la punition qu'ont été les trente minutes de prolongations. Pour quel résultat? Une défaite amère, déjà. Des batteries à plat pour le déplacement à l'IGP Arena de Wil cinq jours plus tard (1-1). Et des blessures, petites et grosses, qui sont en train de méchamment peser sur l'état de forme des «Bleu et Blanc».

La deuxième source de la soudaine et sérieuse baisse de régime des Vaudois, elle, a fait tellement de bruit qu'on l'oublierait presque: la «refonte» du championnat suite à l'interruption de ce printemps pour permettre aux treize dernières rondes de Challenge League de se disputer sur six semaines. On prend le risque de l'écrire ainsi: le LS est probablement l'équipe pour qui ce système est le plus néfaste. Il ne s'agit pas d'une énième plainte envers la SFL. Rien de plus qu'un constat. Qu'est-ce qui a changé entre le mois de février et aujourd'hui dans les rangs du club de la Pontaise? Tout et rien à la fois, en fait. Parce que, comme le défend Giorgio Contini, son équipe «joue le même football qu’avant». Mais plus avec les mêmes hommes.

‹‹On a compté sur douze joueurs toute la saison›› Giorgio Contini, entraîneur du LS

Si les Vaudois s'étaient dégagés une autoroute en direction de la Super League (quinze points d'avance sur GC avant la reprise), c'est qu’ils avaient bâti un système cohérent calqué sur le modèle de championnat de toujours. Soit un match chaque week-end, avec parfois une semaine anglaise et parfois dix jours de repos. Avec en général six jours de récupération entre chaque rencontre, les cadres lausannois avaient ainsi le temps de se reposer pour être en jambes duel après duel. Une situation sur laquelle Giorgio Contini s’appuyait pour lancer inlassablement le même onze de base sur le terrain. Un choix qui comporte sa part de risques mais qui, à 99%, aurait mené le club en Super League la saison prochaine sans l’apparition d’une pandémie. Difficile de reprocher au technicien de ne pas avoir inclus ce scénario dans ses plans...

Quoi qu'il en soit, le changement d'univers est total entre la fin de l'hiver et le début de l'été. Parce que les cartes ont été redistribuées. Parce que, surtout, il a fallu s'adapter au rythme d’un match tous les trois jours sans la moindre interruption. Et le LS n'était certainement pas prêt à ça. «On a compté sur douze joueurs toute la saison. Aujourd'hui, quand je lance Joao Oliveira ou Gabriel Bares au coup d'envoi, je n'ai rien à leur reprocher. Ils donnent tout, ils se battent. Mais ce n'est pas la même chose», convenait lucidement le coach zurichois.

Profondeur de banc: Stade-Lausanne 1, Lausanne-Sport 0

D'ailleurs, le derby de mardi soir a très bien résumé la faille majeure de ce Lausanne-Sport. Face à lui, un Stade-Lausanne-Ouchy qui avait fait le choix de changer sept titulaires par rapport à la réception de Schaffhouse samedi. Sa prestation? Tout à fait correcte, en adéquation avec ses moyens et dans la droite lignée de ce qu'il avait présenté trois jours plus tôt. Oui, le «petit» SLO peut se permettre un turnover quasi complet et toujours se montrer compétitif. À ce titre, les Stadistes viennent d'enchaîner une cinquième rencontre sans connaître la défaite. Plus elle avance et plus on se dit que cette équipe ne mérite pas un lifting géant durant le prochain mercato.

Le LS, lui, paraît désemparé et souvent perdu lorsque plusieurs de ses cadres manques à l'appel. Hélas, c'est le propre d'un championnat où l'on joue sure une base aussi effrénée. Les organismes se fatiguent, les blessures guettent et Lausanne n'en est pas épargné. Mardi, Andi Zeqiri et Noah Loosli manquaient à l'appel. Vendredi à Aarau, l'attaquant sera de retour, mais remplacé en tribunes par Dan Ndoye (suspendu) et, très probablement, Aldin Turkes.

Comme dans un mauvais rêve, le meilleur buteur du championnat s'est retourné la cheville en première mi-temps face à Stade-Lausanne. Jusqu'où la spirale négative emportera-t-elle le leader, qui ne compte désormais plus que huit longueurs d'avance sur Grasshopper? Comme une bouteille à la mer arrivent au programme du LS les équipes qui n'ont plus rien à jouer. Mais dans ces circonstances, ces points ne seront certainement pas gratuits.