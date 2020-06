La rédaction – Le LS est prêt pour l’exploit Le LS a tous les atouts en main pour tirer son épingle du jeu dimanche lors du match à huis clos contre le FC Bâle Opinion André Boschetti

En temps normal, à 24 heures du coup d’envoi de ce quart de finale de Coupe de Suisse, le record de spectateurs de la Pontaise pour cette saison aurait d’ores et déjà été pulvérisé. En temps normal, Giorgio Contini et Marcel Koller pourraient se baser sur les dernières sorties de leur équipe respective pour aligner les joueurs les plus en forme du moment. En temps normal, ce FC Bâle, bien supérieur sur le plan individuel et beaucoup plus habitué à ce genre de rendez-vous, aborderait ce duel dans le costume du grandissime favori.

Mais cette «normalité» ne sera qu’un lointain souvenir, dimanche. Après quelque quatre mois sans la moindre compétition, tant à Lausanne qu’à Bâle les inconnues sont plus nombreuses que les certitudes. Malgré le contexte très particulier que propose un huis clos qui semble, statistiques à l’appui, donner un net avantage aux meilleurs, le Lausanne-Sport a tout pour réaliser ce qui constituerait un authentique exploit.

Pour réussir à s’offrir une première demi-finale de Coupe depuis dix ans - avec la grisante perspective d’accueillir ensuite Winterthour ou Bavois, soit un adversaire largement à sa portée - l’incontestable dominateur de la Challenge League devra aborder ce choc avec le même culot et cet état d’esprit à la fois réfléchi et conquérant affichés avec tant de succès contre Lugano puis Xamax, l’automne dernier. Et éviter impérativement ces balbutiements et cette prudence excessive qui avaient contribué à creuser sa tombe contre un FC Sion pourtant largement à sa portée, la saison passée.

André Boschetti Afficher plus Journaliste sportif 24Heures

À moins que le prestige et l’aura de leur adversaire - probable futur quart de finaliste d’Europa League en août prochain - ne le tétanisent, ce LS possède tous les indispensables atouts pour poursuivre une aventure qui ressemble à s’y méprendre à celle qui avait permis aux Lausannois, alors déjà pensionnaires de Challenge League, de se hisser jusqu’en finale en mai 2010. Un rêve que le FC Bâle s’était ensuite fait un malin plaisir de briser en mille morceaux (6-0). L’occasion n’est-elle donc pas idéale pour prendre une tardive et magnifique revanche?