Ébauche d’une collaboration – Le LS et le LHC cherchent à grandir ensemble Les deux plus grands clubs sportifs vaudois proposent une offre commune pour leurs deux rendez-vous très importants du week-end. Une collaboration qu’ils souhaitent développer. André Boschetti

Chris Wolf (CEO du LHC) et Vincent Steinmann (vice-président du LS) souhaitent développer les relations entre les deux clubs lausannois. ODILE MEYLAN

Le week-end s’annonce chaud pour le Lausanne Hockey Club et le Lausanne-Sport. Bouillant même pour les pensionnaires de la Vaudoise aréna qui ne joueront rien moins que leur qualification – un objectif inespéré il y a quelques semaines seulement – pour les préplay-off, samedi contre Zoug (19 h 45). Le lendemain (16 h 30), le duel contre Vaduz ne sera certes pas crucial pour les footballeurs de la Tuilière, mais une cinquième victoire en six sorties depuis la reprise, en janvier, leur garantirait d’occuper à nouveau, et pour la première fois depuis cinq mois, l’un des deux fauteuils réservés aux futurs promus.