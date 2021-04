Les Lausannois vers les sommets – Le LS et SLO ont tout pour dépasser leur objectif initial Auteurs, jusque-là, d’un exercice très prometteur, les deux clubs ont mérité le droit de rêver, assurent Jérémy Manière et Steven Lang. André Boschetti

Toichi Suzuki, Hicham Mahou et Lucas Da Cunha rayonnent, à l’image d’un Lausanne-Sport pour lequel tous les espoirs sont permis alors qu’il ne reste plus que dix matches à jouer. KEYSTONE

Hasard du calendrier, le Lausanne-Sport et Stade-Lausanne-Ouchy croiseront le chemin des deux clubs lucernois ce samedi. Sur le coup de 18 h 15, le premier recevra le FC Lucerne à la Tuilière. Au même moment, SLO se déplacera à Kriens. Deux échéances dont l’issue est loin d’être certaine, mais que le LS et SLO aborderont avec les faveurs des pronostics. Et, surtout, sans pression négative.

«Après un redémarrage difficile en janvier, le LS envoie des signaux positifs. Contre Saint-Gall, il a montré bien maîtriser son sujet alors que les choses se compliquaient.» Jérémy Manière, ancien joueur du LS et du SLO