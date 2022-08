Football – Le LS gagne et prend la tête en Challenge League Face à un FC Vaduz fatigué par les efforts consentis jeudi en Europe, les Vaudois se sont imposés sans problème grâce à Coyle et à un doublé de Labeau. André Boschetti Lausanne

Brighton Labeau, à droite, a une nouvelle fois été déterminant pour le LS, dimanche. keystone-sda.ch

Pour tenter de surfer sur l’euphorie de cette historique qualification du FC Vaduz pour la phase de groupes de la Conference League, acquise jeudi face au Rapid Vienne, et espérer enfin remporter une première victoire en championnat cette saison, Alessandro Mangiarratti choisissait de faire confiance à huit des titulaires de Vienne. Ne manquaient à l’appel que Gasser (blessé), ainsi que Hasler et Gajic (sur le banc).

Une stabilité qui n’a de loin pas eu les effets escomptés. Visiblement fatigué par les gros efforts fournis en Autriche moins de 72 heures plus tôt, Vaduz n’a à aucun moment donné l’impression de pouvoir sérieusement mettre la pression sur une défense lausannoise solide et appliquée. Pour Castella, la seule petite alerte, au cours d’une première mi-temps sans relief, est venue du pied droit de Fehr sur un coup franc mal cadré (23e).

Sinon, les héros de Vienne se sont contentés d’empêcher leurs adversaires de s’approcher trop près de Büchel. Une tactique que le manque de vitesse et de percussion du LS a grandement facilitée. Si l’on excepte un bon débordement et un centre en retrait de Suzuki, suivis d’une frappe contrée de Gaudino (3e), et d’une frappe lointaine de Sanches la minute suivante, c’était le calme plat à la Tuilière.

Au milieu de cette grisaille, une accélération de Gaudino, bien servi par Coyle à mi-terrain, était stoppée irrégulièrement à une trentaine de mètres des buts de Vaduz. Très bien tiré par Schwizer, le ballon était relâché par Büchel. Une aubaine dont profitait Coyle pour débloquer les compteurs (30e).

Après la pause, Vaduz cherchait quand même à prendre quelques tout petits risques supplémentaires. Ce qui offrait des espaces au LS pour frapper en contre. Sur l’un d’eux, Custodio pouvait servir Labeau qui ne se privait pas de doubler la mise (60e).

Face à un adversaire résigné et réduit à dix suite à l’exclusion d’Isik (72e), le nouveau leader de Challenge League aurait pu donner au score une ampleur plus sévère encore que le seul deuxième but de la journée de Brighton Labeau. Sur un corner de Schwizer, le Français inscrivait, de la tête, son cinquième but de la saison.

Suffisant pour permettre au LS de prendre la tête du championnat et pour Ludovic Magnin d’offrir ses premières minutes de jeu depuis vingt mois à Aldin Turkes.

LS - Vaduz 3-0 (1-0) Afficher plus La Tuilière. 3850 spectateurs. Arbitre: M. Gianforte. Buts: 30e Coyle 1-0, 60e Labeau 2-0, 79e Labeau 3-0.

LS: Castella; Dabanli, Husic, Brown; Custodio (82e Okuka); Suzuki (82e Nanizayamo), Sanches (74e Zoukit), Gaudino, Schwizer (82e Diaz); Labeau, Coyle (85e Turkes).

Vaduz: Büchel; Xhemajli, Isik, Traber (62e Hadzi); Ulrich (80e Ris), Fosso, Dobras (62e Gajic), Fehr, Cicek; Sasere (73e Rastoder), Sutter (62e Hasler).

Avertissements: 6e Isik, 22e Husic, 30e Fehr, 38e Ulrich, 76e Custodio.Expulsion: 72e Isik (2e avertissement).

Notes: LS sans Giger (suspendu), Kukuruzovic, Grippo, Spielmann (blessés) ni Koyalipou (étranger surnuméraire). Vaduz sans Gölzer, Gasser, Foser, Rahimi ni Wieser (blessés).

