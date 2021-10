Les cancres se neutralisent – Le LS laisse filer une victoire qui lui tendait les bras Pour ne pas avoir su faire la différence plus nettement, les Vaudois ont fini par subir l’égalisation de Lucerne en fin de partie. Un nul frustrant. André Boschetti

Zeki Amdouni et le LS n’ont pas réussi à se débarrasser du FC Lucerne de Marco Burch. KEYSTONE

Dimanche, le Lausanne-Sport a manqué une énorme occasion de redonner la lanterne rouge au FC Lucerne. Un fardeau qu’il portera donc au moins une semaine encore, plus par sa propre faute qu’à cause d’une prestation supérieure de son adversaire.

D’où cette légitime frustration qui accompagnait Ilija Borenovic et tous les Lausannois – public compris – au moment de regagner le vestiaire.

Une défaite très honorable au Wankdorf face à Young Boys (2-3) et une victoire laborieuse en Coupe de Suisse contre Aarau (1-0) n’ont pas suffi aux Vaudois pour acquérir un peu plus de cette indispensable confiance en eux qui les fuit désormais depuis plus de trois mois. Et qui leur a probablement coûté une deuxième victoire, cette saison.