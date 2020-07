Un leader en nette reprise – Le LS lance un signal fort à Grasshopper Séduisants et convaincants vainqueurs de Kriens, les Vaudois aborderont avec confiance le choc au sommet de Challenge League, vendredi. André Boschetti

Auteur d’un doublé, Anthony Koura est félicité par ses coéquipiers Nicolas Gétaz, Aldin Turkes et Cameron Puertas. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport abordera le choc au sommet de ce vendredi contre Grasshopper à la Pontaise avec une confiance enfin retrouvée. Après avoir beaucoup inquiété leurs supporters lors de sept premières sorties post-Covid très décevantes – avec comme principale et fâcheuse conséquence d’avoir dilapidé les deux tiers de leur large avance sur Grasshopper – les Vaudois les ont rassurés, mardi à Kriens. Face à un adversaire qui avait pourtant remporté trois de ses quatre derniers matches, le LS s’est non seulement imposé sans jamais trembler, mais il a surtout affiché une autorité et un allant offensif que l’on avait plus vus depuis trop longtemps.