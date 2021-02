Football – Le LS montre du mieux mais reste en danger Quelques jours après avoir perdu 4-2 contre Young Boys, les Vaudois ont à nouveau été battus à Berne (0-1). Yves Desplands

Jordan Sibatcheu trompe Thomas Castella et marque le seul but de la rencontre. Keystone

C’est un Lausanne-Sport quelque peu remanié qui s’est présenté sur la pelouse de Young Boys, mercredi soir. Giorgio Contini avait laissé sur le banc des hommes comme Boranijasevic ou Diaw, en prévision de la rencontre capitale qui attend les Vaudois, samedi, contre Servette.

Face à des Bernois qui les avaient battus 4-2 dimanche dernier, les Lausannois ont d’emblée subi le jeu. Cette domination des joueurs de Gerardo Seoane s’est d’ailleurs rapidement concrétisée par un but. Sur un mouvement parti de la droite, Siebatcheu, seul aux six mètres, a récupéré un centre de Sulejmani et ouvert la marque à la 16e minute.

Mais le LS n’a pas baissé les bras et quelques incursions vers la cage de Von Ballmoos ont menacé l’arrière-garde d’YB. Comme à la 29e, quand Guessand a perdu son face-à-face avec le portier bernois ou à la 45e, lorsque Mahou a forcé le gardien à sortir une parade. De bon augure avant la deuxième période, même si Contini a dû se passer de Monteiro (42e), visiblement touché à la cuisse.

Cette deuxième mi-temps a vu les équipes s’offrir quelques occasions, mais aucune qui ne permette à l’une ou l’autre de changer son sort. Les Lausannois reviennent donc à nouveau battus du Wankdorf et restent avec un petit point seulement gagné en 2021. Septièmes, ils sont sous la menace de Sion (ex-aequo) et de Lucerne (à 3 points), qui a fait match nul mercredi contre Lugano (1-1). YB, lui, caracole en tête, avec 13 points d’avance sur son dauphin, Bâle.