Football – Le LS n’a pas donné à Gland le temps d’y croire Il n’y a pas eu de surprise dans le derby vaudois dominical. Le visiteur a fait la différence en première période. Labeau a frappé trois fois. Nicolas Jacquier Gland

Brighton Labeau s’est offert un triplé en 25 minutes, dimanche à Gland. keystone-sda.ch

En temps normal, Lausanne-Sport et le FC Gland n’ont rien à partager en commun, hormis l’admiration du second pour le club phare du canton, parfois au-delà. Ils se sont pourtant retrouvés ce dimanche après-midi grâce au charme de la Coupe, dont le principe le plus plaisant consiste justement à réunir des footballeurs n’appartenant pas au même monde.

Une année après avoir été méchamment accroché par Echichens (2e inter) au premier tour, Lausanne devait cette fois beaucoup moins souffrir pour composter le plus sereinement du monde son billet pour les 16es de finale (4-0).

Si la fête a été réussie autour du terrain, la magie de la Coupe ne s’est pas invitée sur la pelouse. Cela n’a pas empêché plusieurs pousses locales de se mettre en évidence, à l’image de Krohnstad, montrant du haut de ses 16 ans qu’il avait du foot sous les crampons.

Dans ce rendez-vous des extrêmes (avec quatre ligues d’écart malgré tout au coup d’envoi), Ludo Magnin devait offrir ses premières minutes de jeu à Spiegel, alignant pour le reste son équipe-type. La preuve du respect que lui inspirait son hôte et surtout de la volonté de classer l’affaire rapidement. Un LS sérieux et concentré, ce fut d’ailleurs là tout le malheur du FC Gland pour lequel tout allait s’enchaîner trop vite, surtout les buts. L’équipe de la Côte devait craquer après déjà 7 minutes: centre impeccable de Giger, tête de Coyle pour le 0-1. Dans la foulée, on eut droit au festival Brighton Labeau, signant le coup du chapeau en 25 minutes top chrono. Des réussites trop faciles, résultant souvent de grossières erreurs de positionnement adverses.

Jeu également en deuxième mi-temps

Croire que Gland a été ridiculisé serait néanmoins un brin exagéré. Sur une balle arrêtée obligeant Spiegel à se détendre, Pereira Dos Santos, très en verve, aurait même pu se glisser dans le rôle du héros local (22e). Il y eu aussi un énorme cafouillage devant la cage du LS à la suite d’une sortie à blanc de son gardien, dont le club local n’a pas réussi à profiter.

Les «Orange» se consoleront en songeant qu’ils ont fait jeu égal avec Lausanne en deuxième mi-temps. L’occasion pour l’inévitable Pereira Dos Santos, leur artificier en chef, de faire trembler la barre transversale sur coup-franc (77e). Un but de l’honneur que les amateurs de la Côte auraient mérité.

Alors que Gland commencera son championnat de 2e ligue mercredi contre Chavornay à domicile, Lausanne poursuivra le sien dans une semaine contre Vaduz à la Tuilière.

FC Gland - Lausanne 0-4 (0-4) Afficher plus Terrain En Bord, 1400 spectateurs. Arbitre: M. Horisberger. Buts7e Coyle 0-1, 16e Labeau 0-2, 30e Labeau 0-3. 41e Labeau 0-4. Gland: Rapo; Moget, Cela, J. Tachet (75e Métroz), Pereira, Cervantes; Krohnstad (79e Mery), Pereira Dos Santos; Muheim (60e Gonnella); Oprea (46e M. Pereira), Velasco (60e Osih). Coach: Y. Tachet. Lausanne: Spiegel; Dabanli (46e Sow), Husic, Nanizahamo; Custodio; Giger (46e Diaz), Sanches (65e Okuka), Gaudino, Schwizer (46e Suzuki); Labeau (65e Hysenaj), Coyle. Coach: L. Magnin. Notes: Lausanne sans Grippo, Kukuruzovic, Koyalipou, Spielmann, Turkes. 77e: tir sur la latte de Pereira Dos Santos.Avertissements: 30e Pereira. 67e Krohnstad. 75e Nanizahamo. 84e Sow.

Nicolas Jacquier est journaliste à l’agence Sport-Center depuis 2018. Il couvre principalement le football, qu’il suit depuis sa formation au quotidien genevois Le Courrier. Après six ans passées au journal La Suisse, il rejoint la rubrique sportive du Matin en 1996. Il aime le cinéma, la peinture, les couleurs du noir et blanc et la richesse des rencontres humaines. Plus que les chiffres bruts, il lui plaît de découvrir l’envers du décor. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.