À nouveau lanterne rouge – Le LS n’a plus qu’un hypothétique barrage pour espérer Fantomatiques face à GC (0-2), les Vaudois s’apprêtent désormais à livrer une longue lutte avec Lucerne pour éviter la culbute directe. André Boschetti

Trae Coyle et Fouad Chafik (à droite) semblent perplexes. À moins d’une sérieuse prise de conscience collective, on ne voit pas comment le LS peut espérer s’en sortir. keystone-sda.ch

Seul un réveil qui semble aujourd’hui presque illusoire, voire miraculeux, pourrait désormais permettre au Lausanne-Sport de disputer une troisième saison d’affilée en Super League.

Un revers d’autant plus douloureux que son adversaire, Grasshopper, ne semblait pas au mieux lui non plus après une entame d’année ratée et d’ailleurs sanctionnée par deux défaites. Mais les Zurichois de Giorgio Contini ont, eux, au moins eu le courage d’essayer de jouer. Et de gagner.