Football – Le LS n’a su qu’éviter une traumatisante raclée Menés de quatre longueurs par YB après 33 minutes, les Vaudois ont au moins eu l’orgueil de réagir en 2e mi-temps. André Boschetti, Berne

Les Bernois viennent d’inscrire le 4-0 contre Lausanne. Keystone

Il paraît que le Lausanne-Sport s’est déplacé à Berne, dimanche, avec le secret espoir de réaliser un petit exploit face au leader actuel et champion en titre. Il n’en a rien été. Comme attendu, le néo-promu a quitté le Wankdorf avec une défaite supplémentaire dans ses bagages. Un troisième revers en quatre matches livrés cette année qu’il devra très vite digérer. Un impératif car le calendrier propose justement aux Vaudois un nouveau déplacement dans la capitale, mercredi.

Même si le score final peut laisser penser le contraire, il n'y a pas eu l’ombre d’un embryon de suspense au Wankdorf. Après moins de vingt minutes de jeu, Nsame et Fassnacht avaient déjà su pleinement profiter des incroyables largesses adverses pour prendre deux longueurs d’avance.

Un viatique déjà largement suffisant face à des Lausannois en cruel manque d’efficacité depuis la reprise mais que les triples champions en titre ont encore fait fructifier, sans la moindre opposition, en ajoutant deux banderilles supplémentaires dans le quart d’heure suivant. Le tout sans avoir besoin donc de forcer leur talent mais avec la complicité de onze Vaudois qui devaient avoir confondu le sucre de raisin avec du temesta avant d’entamer leur match.

Pour mettre un frein à ce naufrage collectif, Giorgio Contini opérait trois changements avant même la pause et optait pour un retour à ce système à trois défenseurs avec lequel le LS avait livré ses meilleures prestations avant Noël.

Face à un YB il est vrai aussi moins concerné, le LS avait au moins eu la bonne idée de réagir en montrer un autre visage après la pause. Rien de très spectaculaire mais suffisant pour commencer à se faire voir du côté d’un von Ballmoos au chômage technique jusque-là. Après une toute première frappe cadrée signée Da Cunha (48e), Guessand se procurait la première occasion lausannoise de la partie. Mais le bon tir de l’attaquant était détourné par le gardien bernois. Et sur le corner qui suivait, Flo pouvait sauver l’honneur de la tête (59e).

Encouragé par cette réussite, le LS passait même tout près de doubler la mise une minute plus tard lorsqu’une bonne frappe de Da Cunha frôlait le poteau droit des buts bernois.

Un deuxième but que les Vaudois obtenaient tout de même une petite vingtaine de minutes plus tard grâce à Brahima Ouattara. Le très jeune Ivoirien (18 ans), arrivé à la Tuilière la semaine dernière, remportait avec lucidité son duel avec von Ballmoos. Suffisant au LS pour donner une allure moins traumatisante à leur déplacement à Berne mais pas pour espérer arracher in extremis un point qu’il n’aurait pas du tout mérité.