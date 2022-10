Challenge League – Le LS n’a toujours pas appris à voyager Battus pour la quatrième fois en six déplacements, mardi à Wil, les Lausannois ont à nouveau montré leurs limites lorsqu’ils évoluent loin de la Tuilière. André Boschetti

Après s’être égosillé 90 minutes durant, Ludovic Magnin n’avait plus de voix mardi soir. Dire que cette nouvelle défaite de son LS à l’extérieur l’a irrité n’est qu’un euphémisme. KEYSTONE

Moins de trois semaines après avoir infligé une correction (4-0) au FC Wil à la Tuilière, le Lausanne-Sport s’est incliné sans gloire face au même adversaire, mardi à la Lidl Arena (0-1). Une défaite qui ressemble à tout sauf à un regrettable accident de parcours. Même si le favori dans la course à la promotion a quelques circonstances atténuantes valables à faire valoir - il a commencé la partie sans cinq titulaires indiscutables et avec une défense aussi inédite qu’inexpérimentée -, son bilan comptable à l’extérieur a de quoi inquiéter le plus optimiste de ses supporters.