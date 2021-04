Les Vaudois défient Lucerne – Le LS n’est plus qu’à une victoire du maintien Avec trois nouveaux points, ce mercredi (18 h 15) à Lucerne, le néo-promu aura déjà atteint son objectif. André Boschetti

Pour Giorgio Contini et le LS, le maintien en Super League ne semble plus être qu’une question de jours. keystone-sda.ch

Cette semaine pourrait être celle de la définitive délivrance pour le Lausanne-Sport. Entre le déplacement à Lucerne de ce mercredi et la réception de Bâle, samedi, le néo-promu a la possibilité d’ajouter ces deux ou trois points qui lui font encore défaut pour assurer son maintien en Super League. «C’est vrai, admet le pourtant prudent Giorgio Contini, il nous manque très peu pour viser d’autres objectifs, plus ambitieux. Mais il faut encore les faire ces points et rien ne sera simple. À Lucerne, nous allons affronter un adversaire en position délicate au classement qui n’aura qu’un objectif en tête contre nous: la victoire.»