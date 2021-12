La Tuilière en mode 2G samedi – Le LS n’ouvre son stade qu’aux vaccinés et aux guéris Ce samedi, pour la réception du FC Zurich, un test négatif ne suffira plus aux spectateurs désireux d’accéder à la Tuilière. André Boschetti

Les spectateurs qui seront présents à la Tuilière samedi pourront assister au match LS-Zurich sans avoir à porter de masque. keystone-sda.ch

Actuel avant-dernier du classement de Super League, le Lausanne-Sport est en revanche en tête dans celui qui cherche à protéger au mieux du Covid ses supporters les plus fidèles. Ce samedi, pour la réception du leader, le FC Zurich, seules les personnes vaccinées ou guéries auront en effet le droit d’assister à cette dernière rencontre programmée avant la pause hivernale.

«Nous sommes effectivement le premier club du pays à adopter cette mesure qui est désormais imposée aux clubs de hockey sur glace, confirme Vincent Steinmann. Une décision que nous avons prise en début de semaine déjà, soit avant que la Swiss Football League n’interdise les déplacements aux supporters des équipes visiteuses pour les deux derniers matches de l’année.»

Une situation à réévaluer après Noël

Un choix que le vice-président assume pleinement tout en s’étonnant que d’autres clubs n’aient pas déjà pris la même mesure. «En ce qui nous concerne, nous nous sommes simplement posé la question suivante: peut-on être certain que tout le monde restera assis à sa place et conservera bien son masque sur le visage durant toute la rencontre? Et notre réponse a naturellement été négative car personne chez nous n’a envie de faire la police auprès de ses supporters lors de leur présence à la Tuilière. Or aujourd’hui, avec la situation sanitaire qui est la nôtre, nous nous devons de garantir la totale sécurité de tous nos spectateurs. En plus, cette mesure permettra à chacun d'assister au match sans masque, c’est-à-dire plus confortablement.»

Cette mesure fera bien entendu aussi des mécontents. «Nous en sommes bien conscients, continue le vice-président lausannois. C’est pourquoi nous avions auparavant fait un petit sondage auprès de nos abonnées qui se sont, dans leur très large majorité, prononcé en faveur de la 2G. D’autant plus logique que, dans le canton, le taux de vaccination dépasse actuellement les 80%. Cela dit, nous le regrettons bien sûr pour nos supporters qui accédaient au stade après avoir pris la peine de se faire tester, mais ils ne représentaient, au maximum, que quelques petites dizaines de personnes par match jusque-là.» Une décision qui ne concerne toutefois que la rencontre de samedi contre Zurich. Pour ce qui concerne 2022, elle dépendra de l’évolution de situation sanitaire lors de ces prochaines semaines.

L’absence de supporters adverses coûtera en revanche un peu plus cher au LS. «Nous attendions un bon millier de Zurichois samedi, conclut Vincent Steinmann. A 20 ou 25 francs la place, je vous laisse calculer notre manque à gagner. Mais là encore, je peux comprendre la décision qui a été prise au vu des incidents qui ont émaillé plusieurs rencontres cet automne.”

