La série noire continue – Le LS paie au prix fort ses carences offensives Un but de Baltazar a suffi à un tout petit FC Sion pour dominer des Lausannois en progrès mais une nouvelle fois inefficaces. André Boschetti

La perte de ballon d’Adrien Trebel – ici face à Dimitri Cavaré – a coûté cher au Lausanne-Sport, qui a concédé une huitième défaite consécutive en championnat, mercredi à Sion. keystone-sda.ch

Et de huit. Mercredi, à Tourbillon, face à un pourtant très médiocre et emprunté FC Sion, le Lausanne-Sport a concédé une huitième défaite consécutive en Super League. Un nouveau revers qui complique bien entendu encore un peu plus ses envies de sauver sa place au sein de l’élite. Mais, aussi incongru que cela puisse sembler, qui peut aussi lui redonner un semblant d’espoir supplémentaire dans sa lutte pour le maintien.