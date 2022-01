Football – Le LS part en quête du maintien et en reconquête de son public L’actuel barragiste commence dimanche (14h15) contre St-Gall son opération commando. Avec optimisme malgré le scepticisme quasi général. André Boschetti

Premier renfort de l’année, Marvin Spielmann a eu l’avantage de pouvoir disputer les trois matches de préparation avec ses nouveaux coéquipiers. Martin Meienberger/freshfocus

A quelques heures d’entamer son âpre lutte pour assurer son maintien en Super League, l’atmosphère qui entoure le Lausanne-Sport n’est pas des plus optimistes. Loin s’en faut même. Alors que les fidèles de la Tuilière attendaient – et espéraient - des renforts à mêmes d’augmenter sensiblement la qualité d’un groupe qui a beaucoup déçu jusque-là, ils doivent, pour l’instant, se contenter de Marvin Spielmann (YB), Rodrigo Pollero (Schaffhouse via Zurich) et de Nassim Zoukit (Etoile Carouge).

Même si le mercato hivernal ne se terminera que le 15 février prochain en Suisse et que l’on évoque, dans la presse française, la possible arrivée à Lausanne du milieu offensif et international algérien Mehdi Zerkane (22 ans) des Girondins de Bordeaux, nombreux sont ceux qui voient déjà dans ce LS orphelin de Cameron Puertas le futur relégué.

Au moins un renfort encore attendu

Un pessimisme que ne partage pas Ilija Borenovic, malgré les départs de Gabriel Barès et de Cameron Puertas. «Nous avons tourné la page sur ce qui s’est passé durant la première partie de cette saison et pendant ce mercato pour nous focaliser uniquement sur notre opération maintien, assure le technicien lausannois. Il est clair que les départs de ces deux jeunes joueurs d’ici ne me réjouit pas. Mais cette décision a été la leur et je la respecte. Ces allers-venues font partie du business du foot actuel, il faut donc les accepter.»

Sincère ou pas, Ilija Borenovic se dit satisfait du groupe actuel, même s’il ne cache pas qu’un nouveau renfort au milieu du terrain, capable de pallier le départ de Puertas, ne serait pas pour lui déplaire. «Souleymane Cissé connaît parfaitement le profil du ou des joueurs qui nous seraient encore utiles, continue-t-il, mais comme ce domaine n’est pas de ma compétence, je préfère me concentrer sur le présent et ce premier match contre St-Gall.»

«Aujourd’hui, je peux compter avec un groupe moins important numériquement parlant mais beaucoup plus déterminé et désireux de sortir le club de cette mauvaise situation. Dans le contexte qui est le nôtre, la force mentale sera un atout déterminant.» Ilija Borenovic, entraîneur du LS

Un duel qui ne sera bien entendu pas décisif mais qui pourrait avoir de lourdes conséquences au classement et sur le moral lausannois. Du côté de la Tuilière, chacun a d’ailleurs encore bien en mémoire cette première rencontre de juillet dernier qui avait vu le LS être totalement débordé par des Saint-Gallois qui avaient alors semblé, à tort, irrésistibles ce soir-là. «Je n’ai plus la même équipe qu’il y a six mois, rétorque le coach. Aujourd’hui, je peux compter avec un groupe moins important numériquement parlant mais beaucoup plus déterminé et désireux de sortir le club de cette mauvaise situation. Dans le contexte qui est le nôtre, la force mentale sera un atout déterminant.»

St-Gall s’est bien renforcé

Il le faudra pour venir à bout de l’équipe qui s’est, objectivement, le plus et le mieux renforcé cet hiver grâce aux arrivées des prometteurs attaquants von Moos (Bâle) et Lungoyi (Lugano), au retour de l'expérimenté Quintilla et au prêt du jeune Jankewitz (YB) dans l’entrejeu, ainsi qu’à l’apport du défenseur croate Maglica (Suttgart). Sans oublier le prêt de dernière heure de l’ancien Sédunois Bastien Toma (Genk).

Pour que son opération sauvetage ne tourne pas au fiasco, le LS devra être capable d’améliorer tant sa solidité défensive que son efficacité offensive. Deux secteurs clés où il n’a guère brillé jusque-là, lui qui possède la plus mauvaise attaque et la deuxième défense la plus perméable de Super League. «Arrivés en cours de premier tour, Chafik, Grippo et Koné sont désormais des garanties de solidité pour nous, poursuit Borenovic. Ils connaissent bien la maison, sont parfaitement intégrés et ont cette fois pu effectuer toute la préparation avec nous, un détail loin d’être négligeable.»

«Entre Pollero, George, Ouattara et Amdouni, il y aura une forte concurrence pour s’approprier les deux places devant.» Ilija Borenovic

Quant au manque cruel d’efficacité face au but adverse (un but seulement inscrit par match en moyenne), Ilija Borenovic pense désormais avoir les atouts nécessaires pour inverser la tendance avec Spielmann sur le flanc gauche du milieu de terrain et Pollero devant. «Ce sont deux belles valeurs ajoutées qui sont prêtes à jouer et à apporter leur contribution dès dimanche. Entre Pollero, George, Ouattara et Amdouni, il y aura une forte concurrence pour s’approprier les deux places d’attaquants. Nous travaillons au quotidien pour trouver les meilleures solutions pour être plus efficaces.»

Le dernier défi que se lance Ilija Borenovic est de reconquérir un public vaudois très déçu, tant par les résultats que par le jeu proposé par le LS cet automne. «Nous avons pourtant besoin de leur soutien pour nous en sortir et j’espère qu’il sera derrière nous ce dimanche déjà. Ensuite, je suis certain que nous réussirons à le reconquérir. Mais pour cela, il n’y a pas d’autres solutions que de gagner des matches et de leur offrir un bon spectacle.» Tout un programme et nul doute que d’ici au mois de mai, les supporters lausannois se satisferaient amplement de la première partie de cet ambitieux projet.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.