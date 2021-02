Super League – Le LS paye au prix fort son inquiétant manque de réalisme Incapables de concrétiser leurs occasions, les Vaudois ont fini par subir la loi d’un FC Bâle froid et efficace. André Boschetti

Comme face au FC Sion il y a dix jours, l’attaquant lausannois Evann Guessand – ici à la lutte avec Zuffi – a galvaudé plusieurs belles occasions de donner l’avantage à son équipe, jeudi. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport voit son avance sur les deux dernières places fondre de plus en plus vite. Après n’avoir récolté qu’un seul point lors de ses deux premières parties de l’année, il est ressorti la tête très basse de son duel avec Bâle, jeudi. Une série noire qui commence déjà à être d’autant plus préoccupante que le néo-promu doit maintenant s’en aller deux fois en trois jours défier YB à Berne.

Du jeu mais pas de but

Le LS commençait pourtant son match avec la même envie de jouer haut et d’empêcher son adversaire de poser son jeu qu’il y a quatre jours à Genève. Et même de façon plus convaincante encore puisque cette domination débouchait très vite sur deux grosses occasions de prendre l’avantage. Mais alors que, dimanche, Guessand avait concrétisé sa première opportunité, l’attaquant français galvaudait cette fois les deux possibilités de placer son équipe en position idéale (4e et 13e). Et comme les mauvaises choses, comme les bonnes, vont souvent par deux, c’est sur leur toute première offensive de la soirée que les Bâlois prenaient les devants. Grâce à Cömert qui reprenait victorieusement un corner de Stocker.