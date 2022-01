Footballeur sur le départ – Le LS perd Cameron Puertas, son joueur emblématique Le milieu de terrain du Lausanne-Sport va connaître, à 23 ans, sa première expérience à l'étranger. Il s'est engagé comme prévu avec la Royale Union Saint-Gilloise, leader du championnat de Belgique. Sport-Center

Cameron Puertas va manquer aux fans de la Tuilière. keystone-sda.ch

L'un des feuilletons du marché des transferts hivernal en Suisse a pris fin samedi matin. Cameron Puertas, 23 ans et 101 matches avec le club de la Tuilière, va bel et bien prendre son envol. Le demi au passeport espagnol s'est engagé avec l'Union Saint-Gilloise, la belle histoire du début de saison en Jupiler League. Les Bruxellois, néo-promus, sont actuellement leaders du championnat belge, avec sept points d'avance sur le Royal Anvers et le Club Bruges. Le Vaudois a signé pour trois ans et demi, avec option pour une année supplémentaire.

Cameron Puertas est un pur produit de la formation vaudoise, même s'il avait dû passer par le FC Forward pour finalement avoir sa chance au sein du Team Vaud en 2016, puis à haut niveau deux ans plus tard. Avec le Lausanne-Sport, le natif de la capitale olympique a joué 45 fois en Challenge League, pour 3 buts et 7 passes décisives. Mais c'est lorsque la formation des hauts de la ville a été promue en Super League qu'il a véritablement explosé avec 49 matches, 7 goals, 6 assists et... 17 avertissements au compteur.

Son départ n'était finalement plus qu'une question de temps. Le joueur disposait, en effet, d'une clause dans son contrat qui lui permettait de quitter le club vaudois si une équipe posait une certaine somme sur la table. On a parlé un temps d'un montant d'environ 1,2 million de francs. La rumeur l'envoyait aux Young Boys en cas de départ de Michael Aebischer l'été dernier. Ce sont finalement les Belges qui ont emporté le morceau, cet hiver.

Le départ de Puertas va laisser un trou béant dans l'entrejeu du LS, qui n'avait pas besoin de ça. Le Lausannois était une des têtes de gondole et une bonne partie de la «caution locale» du projet vaudois. A 23 ans, il va donc découvrir un championnat de niveau légèrement supérieur à la Super League, où évoluent déjà ses compatriotes Michael Frey (co-meilleur buteur du championnat avec le Royal Anvers), Dereck Kutesa (qui joue beaucoup à Zulte Waregem), Stefan Knezevic (patron de la défense de Charleroi) et Bastien Toma (qui dispose de peu de temps de jeu à Genk) et où son activité débordante devrait faire merveille.

Déjà très à la peine en Super League, un championnat dans lequel il n'a gagné qu'à deux reprises en 18 rencontres, le Lausanne-Sport va devoir réagir vite et fort, et encore plus qu'attendu, sur le marché des transferts. Il a jusqu'ici engagé cet hiver l'ailier gauche d'YB Marvin Spielmann et le prometteur milieu d'Etoile Carouge Nassim Zoukit. Nul doute que les derniers fidèles de la Pontaise, qui étaient nombreux à porter le maillot bleu et blanc frappé du No 10 de Puertas, vont espérer que ce départ soit plus que compensé.

