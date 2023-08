Football – Le LS pourrait-il perdre son joyau, Aliou Baldé? Très en vue depuis le début de la saison, le jeune attaquant sénégalais suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers. De quoi s’inquiéter? André Boschetti

Aliou Baldé a marqué, dimanche à Bâle, le but de la première victoire du LS cette saison. De quoi susciter de nouvelles sollicitations de clubs étrangers? keystone-sda.ch

Dimanche, au Parc St-Jacques, lors de la conférence de presse d’après match, Timo Schulz et Ludovic Magnin n’affichaient pas la même mine mais exprimaient clairement une crainte commune. «Je me réjouis d’être le 1er septembre prochain», nous répondait le coach lausannois, avec une grimace complice de l’Allemand, lorsqu’on lui demandait si, après la perte de son défenseur Archie Brown (21 ans), il ne craignait pas qu’Aliou Baldé (20 ans) s’en aille lui aussi durant ce mercato estival.

Une hypothèse que l’on ne peut pas totalement écarter aujourd’hui même si les chances de voir le farfadet du Lausanne-Sport poursuivre son parcours à la Tuilière, commencé en janvier seulement, semblent plus importantes qu’un départ avant le 1er septembre, date de clôture de la plupart des marchés européens. À condition bien sûr que certaines promesses salariales ne parviennent pas à tourner la tête de celui qui est vite devenu l’arme fatale offensive du LS.

On a encore pu vérifier l’importance de son impact sur le rendement de son équipe à Bâle où, après avoir été souvent irrésistible sur son côté droit durant une première demi-heure 100% lausannoise, le Sénégalais est ressorti légèrement souffrant suite à une intervention défensive mal maîtrisée (32e). Une baisse de régime d’une grosse demi-heure durant laquelle, simple coïncidence ou pas, le FC Bâle a repris quelque peu l’ascendant sur son adversaire. Avant que Baldé ne retrouve peu à peu ses bonnes sensations jusqu’à inscrire le but victorieux dans le temps additionnel sur une accélération dont il a le secret.

L’importance d’INEOS

Même si personne n’est irremplaçable, le LS aurait de la peine à trouver, d’ici au 7 septembre, une alternative à la hauteur de Baldé. Ou alors en réinvestissant très vite une bonne partie de l’argent que lui rapporterait cette vente. Mais sans avoir la garantie que cette nouvelle recrue s’intègre vite dans le vestiaire et amène autant que son prédécesseur sur le terrain. Contrairement au pauvre Timo Schulz, qui voit ses meilleurs éléments quitter le FC Bâle les uns après les autres pour combler un trou financier conséquent – le club rhénan a apparemment une quarantaine de millions à récolter via des transferts pour équilibrer ses comptes – Ludovic Magnin sait que ce type de problèmes n’existe pas avec INEOS. Un propriétaire qui comprend aussi que son principal joyau, avec Alvyn Sanches, va prendre plus de valeur encore avec le temps. Et bien davantage encore si les résultats suivent.

Comment se fait-il alors que le LS n’ait pas retenu Archie Brown? Son départ subit pour la Belgique et La Gantoise a certes rempli de plusieurs millions les caisses du club de la Tuilière mais il a aussi affaibli l’équipe de Ludovic Magnin. Une absence qui s’est fait sentir à Bâle, dimanche. Si son remplaçant, Chris Kablan, n’a pas démérité sur le plan défensif, il n’a de loin pas eu le même impact offensif que le jeune Anglais.

Deux cas différents

Les situations de Brown et de Baldé sont heureusement différentes. Recruté il y a deux ans par Souleymane Cissé, l’Anglais arrivait en fin de contrat avec le LS en juin prochain. Et, bien que sollicité au début de l’été, par les Rangers et Celtic Glasgow, ces offres avaient été jugées trop basses pour qu’INEOS les prenne en considération. Les discussions entre le club et le joueur pour une prolongation de contrat avaient commencé lorsque les propositions sportive et financière de La Gantoise ont fini par convaincre Brown et les décideurs lausannois que le moment de se quitter était arrivé.

Une séparation semblerait en revanche très prématurée pour un joueur de 20 ans qui ne fait que montrer un échantillon de son potentiel après avoir vécu un début de carrière compliqué entre la Belgique et les Pays-Bas avant de renaître peu à peu à Lausanne dans un club où des conditions idéales lui sont offertes. Un LS qui ne doit pas regretter d’avoir investi un million pour le transférer il y a huit mois.

Renforts recherchés

Même si Aliou Cissé poursuit son aventure lausannoise, le néo-promu de la Tuilière se doit de retourner sur le marché s’il veut vivre un exercice tranquille en milieu de tableau. Voire même un peu plus si les étoiles décident de lui sourire. «Ce week-end, j’ai déjà rouvert mon ordinateur», souriait Ludovic Magnin, à Bâle. En plus d’un remplaçant à Brown, le LS serait toujours à la recherche d’au moins un gardien. Les pistes menant à un jeune portier prometteur s’étant apparemment refermées, on peut se demander si les dirigeants vaudois céderont à la tentation de libérer le FC Sion de l’onéreux contrat que possède Heinz Lindner en Valais, comme le suggère habilement Christian Constantin.

Mais on peut aussi se poser la question s’il ne serait pas judicieux d’investir une partie des deniers récoltés grâce à Brown pour recruter ce vrai buteur qui pourrait permettre au LS de franchir un nouveau cap. Un apport qui semble presque indispensable pour donner à sa saison une dimension supérieure.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

