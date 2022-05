Football – Le LS quitte la Super League sur une bonne gifle Largement battus à Saint-Gall (0-4), les Vaudois ont une nouvelle fois démontré que leur place était bel et bien à l’échelon inférieur. André Boschetti

Les Lausannois se sont montrés impuissants face à Saint-Gall. keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport a terminé son pensum comme il l’avait commencé. Battu par Saint-Gall lors du premier match de la saison, il s’est incliné, dimanche, à l’occasion de la dernière ronde, face au même adversaire. Pour une 22e défaite en 36 sorties qui fait des Vaudois, du bas de leurs 22 points, le pire relégué de l’histoire de la Super League, à égalité avec le FC Vaduz de l’exercice 2008-2009.

Pour son ultime rencontre au sein de l’élite avant au moins un an, le LS ne méritait pas la sévère correction qu’il a subie au Kybunpark. Si la victoire saint-galloise ne souffre aucune discussion, les Vaudois ont longtemps fait jeu égal avec leurs adversaires. Après avoir concédé l’ouverture du score de Duah, très bien servi en profondeur par von Moos (23e), ils ont eu le mérite d’essayer de recoller.

Ils ont même pensé un instant y être parvenus lorsqu’une superbe ouverture dans l’axe de Coyle était parfaitement conclue par Mahou (50e). Malheureusement pour le LS, la VAR intervenait pour signaler une faute préalable peu évidente de l’Anglais sur von Moos.

L’arbitre Stefan Horisberger a utilisé la VAR durant le match opposant Saint-Gall au Lausanne-Sport. (KEYSTONE/Christian Merz)

Dans la foulée, Saint-Gall et son duo von Moos-Duah profitait des habituelles errances défensives lausannoises pour prendre le large et infliger au relégué l’une de ses plus lourdes défaites de la saison.

De quoi montrer une énième fois, si besoin était, que la place du Lausanne-Sport se situe bel et bien à l’échelon inférieur.

Saint-Gall – Lausanne-Sport 4-0 (1-0) Afficher plus Kybunpark. 17121 spectateurs.

Arbitre: M. Horisberger.

Buts: 23e Duah 1-0, 61e Duah 2-0, 65e Görtler 3-0, 78e Sutter 4-0.

St-Gall: Zigi; Sutter, Stergiou, Fazliji, Schmidt (46e Maglica); Görtler, Quintilla, Ruiz (80e Kempter); von Moos (80e Lungoyi), Duah (69e Jankewitz), Guillemenot (69e Schubert).

LS: Castella; Zohouri, Grippo, Husic; Carraco (46e Suzuki); Chafik (46e Alakouch), Sanches (72e Sow), Kukuruzovic, Coyle (80e Pollero); Koyalipou (46e Mahou), Amdouni.

Avertissements: 31e Duah, 52e Coyle, 59e Alakouch, 65e Castella.

Notes: St-Gall sans Stillhart (suspendu) ni Münst (blessé). LS sans Turkes, Diaw (blessés) ni Monteiro (malade) .

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.