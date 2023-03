Football – Le LS renoue avec la victoire et rejoint Wil en tête Face à un faible Schaffhouse, les Vaudois ont fait la différence grâce à Brown et Labeau (2-1). Suffisant pour partager la 1re place avec les Saint-Gallois. André Boschetti

Une bonne soirée pour Ludovic Magnin et les Lausannois keystone-sda.ch

À moins qu’ils ne soient supporters lausannois, les amoureux du beau jeu qui ont choisi de consacrer leur soirée à ce Schaffhouse-LS ont probablement dû un peu le regretter. Et si le spectacle n’a pas été bien folichon, la responsabilité en incombe surtout aux Alémaniques. Campés devant Ruberto, les Schaffhousois se sont en effet contentés d’endiguer les offensives lausannoises. Longtemps sans grande difficulté tant les manœuvres des visiteurs ont, dans un premier temps, manqué de créativité et de mouvement.

Ce qui n’a toutefois pas empêché le LS de se montrer dangereux à trois reprises par Labeau (5e), Grippo (7e) puis, surtout, sur une reprise ratée, à cinq mètres du but adverse, de Suzuki sur un bon centre de Giger (38e). Tout cela avant que, juste avant la mi-temps, le cinquième corner vaudois, frappé par Custodio, ne soit dévié par la tête de Labeau. Une reprise que Ruberto ne parvenait pas à maîtriser pour le plus grand bonheur de Brown qui inscrivait là son deuxième de la saison et libérait un Ludovic Magnin un brin nerveux sur son banc. Un avantage tardif mais logique puisque, si l’on excepte une tentative mal cadrée de Bobadilla (30e), Schaffhouse n’avait rien tenté jusque-là.

Mener au score contre un tel adversaire est souvent un acquis important. Mais pas toujours décisif comme le LS avait pu le constater il y a trois semaines face à Bellinzone. Après un début de seconde période hésitant, les Vaudois ont donc justement cherché à prendre leurs distances.

Encore un obstacle

Sans succès, malgré de bonnes tentatives de Custodio (56e) et de Schwizer (58e), jusqu’au moment où Ludovic Magnin a eu l’excellente idée d’introduire le Sénégalais Baldé. Une minute seulement après son entrée en jeu, l’attaquant récupérait le ballon dans les pieds d’un adversaire avant de le transmettre à Labeau. La superbe frappe enroulée du Martiniquais signifiait la fin des timides espoirs du FCS (77e). Largement suffisant pour digérer sans trembler un penalty tardif transformé par Müller et remporter ainsi sa cinquième victoire de l’année - en sept sorties. Puis, surtout, pour rejoindre Wil au sommet de la Challenge League.

Mais s’il entend profiter le cœur léger et l’esprit tranquille de la toute prochaine pause internationale, le LS a encore un obstacle à franchir. Et pas n’importe lequel. Dans huit jours, il devra en découdre avec le FC Thoune à la Tuilière. Soit l’une des équipes les plus en forme du moment qui jouera probablement gros ce jour-là, elle qui ne cache plus son ambition de retrouver au plus vite la Super League. Si les Oberlandais – qui accueilleront entretemps le FC Wil ce dimanche – réussissent à ajouter, face au leader saint-gallois, une cinquième victoire lors de leurs six derniers matches, ils pourront se déplacer à Lausanne en pleine confiance et avec la ferme conviction d’être en mesure d’encore conclure positivement leur spectaculaire remontada. Un duel qui s’annonce d’ores et déjà très prometteur entre les deux équipes objectivement les mieux armées, à tous les niveaux, pour briguer l’ascension en Super League, en mai prochain.

Afficher plus wefox Arena. 958 spectateurs. Arbitre: M. von Mandach Buts: 45e Brown 0-1, 77e Labeau 0-2, 90e Müller (penalty) 1-2 Schaffhouse: Ruberto; Krasniqi, Müller, Padula, Stroscio; Hamdiu (83e Alpsoy); Soldo (63e Stevic), Mariani (63e Vogt), Gonzalez; Spina (46e Luan), Bobadilla (83e Lurvink). LS: Castella; Giger, Grippo, Nanizayamo (51e Husic), Brown; Suzuki (76e Kablan), Custodio, Benede, Schwizer; Sanches (76e Baldé); Labeau Avertissements: 9e Krasniqi, 28e Sanches, 29e Grippo, 36e Soldo, 41e Hamdiu, 45e Bobadilla, 89e Giger, 94e Alpsoy. Notes: Schaffhouse sans Navarro (suspendu), Abubakar, Lika (malades), Bunjaku, Kalem, Rhyner ni Sahitaj (blessés). LS sans Dabanli (suspendu) ni Gaudino (malade).

