Décision du Conseil fédéral – Le LS satisfait, le LHC très remonté Le Conseil fédéral a fixé mercredi les critères pour les manifestations de plus de 1000 personnes. Le Lausanne-Sport et le Lausanne HC pourront ainsi proposer des sièges à leurs supporters jusqu'au deux tiers des capacités assises de leur stade. Réactions des deux clubs lausannois. Sport-Center

Si le Lausanne-Sport est satisfait par les décisions du Conseil fédéral, c’est tout l’inverse du côté du Lausanne HC. KEYSTONE

«Cette décision du Conseil fédéral est dans la logique des concertations que nous avons eues ces dernières semaines, explique Vincent Steinmann, le responsable communication du Lausanne-Sport. Elle nous satisfait donc pleinement car elle constitue un grand pas en avant vers ce retour à la normale que nous espérons tous. Maintenant, nous sommes bien conscient qu’il y a beaucoup de conditions à respecter, mais nous nous y préparons depuis quelque temps déjà. Nous serons prêts.»

Des stades bien adaptés

Du côté du LS, on table sur des affluences maximales d’un peu moins de 5000 spectateurs. «Pour l’instant, avec cette capacité des deux-tiers des places assises autorisée, la Pontaise nous permet d’accueillir 4800 personnes, poursuit Vincent Steinmann. Mais avec quelques aménagements, nous devrions peut-être pouvoir en accepter mille de plus. Quant à la Tuilière, elle pourrait être à disposition dès début novembre avec une capacité minimale de 6000 spectateurs. Mais là encore, nous espérons, après discussions avec le Canton et quelques aménagements, être en mesure d’augmenter quelque peu ce chiffre.»

Concernant la délicate question de la gestion du flux des spectateurs, tant la Pontaise que plus tard la Tuilière permettent d’avoir de nombreuses portes d’accès au stade qui faciliteront la tâche. «Avec l’ouverture des deux tribunes de la Pontaise, la gestion des aller-venues du public ne devrait pas poser de problème, prédit Vincent Steinmann. Nous allons bien entendu encore en reparler avec le Canton afin que tous les détails soient réglés d’ici au 3 octobre et la venue de Lucerne.»

Les cantons auront en définitive le dernier mot et pourront, si la situation épidémiologique l’impose, fixer des affluences moins conséquentes.

Le LHC pas content du tout

Du côté du Lausanne HC, les décisions du Conseil fédéral ne correspondent pas aux attentes du club de la Vaudoise aréna. «Avec des mesures aussi drastiques, on a besoin désormais de compensations financières. Nous devons pouvoir en parler avec les autorités, lance le CEO Sacha Weibel. Par rapport à la patinoire, nous avons des réunions prévues avec les politiciens vaudois, mais nous avons déjà bien avancé. Nous allons procéder à des aménagements sur la base de 9000 places assises.»

Personne ne peut m'expliquer les raisons pour lesquelles on doit enfiler ces masques et prendre toutes ces mesures.» Sacha Weibel, CEO du Lausanne HC

Le CEO du Lausanne HC, qui comme tous les autres clubs de National League militait pour une utilisation à 100% de la capacité des places assises, n’en démord pas. «Outre le fait que nous allons perdre de l'argent, il y a d'autres choses qui me dérangent, peste Weibel. Les mesures de sécurité qu'on doit mettre en place sont tellement extrêmes qu'on ne peut pas décemment obliger des gens à mettre un masque pendant quatre heures. On fait en sorte qu'un match de hockey soit un moment de détente, que les gens soient contents et comment voulez-vous qu'ils passent un bon moment avec un masque dur le visage. Sur la base de quoi ? D'un test, des chiffres, personne ne peut m'expliquer les raisons pour lesquelles on doit enfiler ces masques et prendre toutes ces mesures. Que vous soyez dix dans une forêt ou 10 000 pour chercher des fraises, c'est la même chose, non ? On détruit des entreprises, des clubs, pourquoi? Cela m'énerve au plus haut point. Arrêtons d'être des moutons.»