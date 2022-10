D'autant plus que le leader du championnat voyage très mal. Il n'a engrangé que 6 points en 6 matches à l'extérieur. «J’ai trouvé mon équipe pour la Tuilière, a confié Ludovic Magnin. À moi de trouver celle pour les matches hors de nos bases. Je dois également trouver le bon mélange entre les joueurs plus terrains synthétiques et les joueurs plus terrains en herbe.»