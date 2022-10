Football – Le LS se fait quelques frayeurs inutiles Les Vaudois ont bien réagi après leur déconvenue de mardi à Wil en dominant le FC Thoune à la Tuilière (2-1) lors d’un duel qu’ils ont largement dominé avant de concéder la réduction du score (76e). André Boschetti

Le Lausanne-Sport poursuit son parcours presque sans tache dans son jardin de la Tuilière. Une sixième victoire en sept sorties à domicile qui lui permet de reprendre en solitaire la tête du classement de Challenge League et de mettre un peu de pression sur des poursuivants qui ont peut-être vu, une fois n’est pas coutume, le grand favori à la promotion justifier cet encombrant statut, vendredi soir.

Tout du moins 75 minutes durant. Soit jusqu’à ce qu’une amnésie défensive lausannoise offre le but de l’espoir à un FC Thoune qui aurait dû être mené de deux ou trois longueurs à cet instant du match. Une inutile frayeur finale qui s’est heureusement avérée sans conséquence malgré un valeureux, mais tardif, sursaut d’orgueil de Bernois qui sont passés par quatre fois tout près d’une égalisation qu’ils n’auraient guère méritée sur l’ensemble de la partie.

Après cette nouvelle très bonne victoire à la Tuilière, les supporters vaudois s’interrogent justement sur les points communs qu’il y a entre l’équipe qui s’incline sans gloire à Wil le mardi avant de damer le pion au FC Thoune, longtemps de fort belle manière, trois jours plus tard devant son public? La réponse est rien, ou pas grand-chose. Et ce n’est pas le retour de suspension de Dabanli et le remplacement de Zoukit par un très intéressant Okuka qui peut expliquer cette différence de rendement appréciée durant les trois quarts du match.

Car jusqu’à l’épisode mentionné plus haut, le LS avait fait cavalier seul, ou presque. En grande partie grâce au duo Sanches-Labeau qui s’est joué sans problème d’une défense oberlandaise très mal inspirée, à l’image d’un Bamert qui a parfois frôlé le ridicule face à la vitesse et la puissance de l’attaquant français.

Une très nette supériorité que les Lausannois ont eu le tort de ne concrétiser que partiellement. Car avec un peu plus de concentration et de justesse dans le dernier geste, l’addition aurait été bien plus lourde avant cette réduction du score de Kyeremateng qui a au moins eu le don de faire vivre une fin de rencontre palpitante au public de la Tuilière.

Un mot encore pour évoquer la sortie sur blessure de Castella (bras droit touché dans un choc avec Sutter) et le quatrième avertissement reçu par Custodio qui privera le capitaine lausannois du derby contre Yverdon vendredi prochain.

LS - Thoune 2-1 (2-0) Afficher plus Tuilière. 3782 spectateurs. Arbitre: M. Kanagasingam Buts: 19e Sanches 1-0, 32e Labeau 2-0, 76e Kyeremateng 2-1 LS: Castella (67e Spiegel); Dabanli, Husic, Brown; Custodio; Giger, Sanches, Okuka (90e Koyalipou), Suzuki; Coyle (83e Grippo), Labeau Thoune: Matic; Lüchinger, Bamert, Sutter (69e Hefti), Bürki; Rüdlin (46e Roth); Jankewitz (69e Matoshi), Bertone; Schmidt (46e Kyeremateng); Oberlin, Ndongo (76e Ahmed). Avertissements: 16e Giger, 34e Okuka, 44e Schmidt, 55e Jankewitz, 91e Koyalipou, 94e Custodio.Expulsion: 88e Oberlin. Notes: LS sans Kukuruzovic, Nanizayamo (blessés) ni Gaudino (malade). Thoune sans Dos Santos, Barès, Touré, Ziswiler, Lekaj, Vasic, Loosli, Wyssen ni Castroman (blessés).

