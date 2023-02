Football – Le LS s’impose sur la pelouse du leader Deux buts signés Suzuki et Labeau ont suffi aux Vaudois pour s’imposer (1-2) de façon amplement méritée sur le terrain du FC Wil. André Boschetti

Belle opération pouzr Ludovic Magnin et le LS. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport a peut-être remporté plus qu’une simple victoire, vendredi à Wil. D’abord parce qu’il est la toute première équipe à avoir quitté, cette saison, la Lidl Arena avec trois points à son actif. Ensuite, parce que ce succès lui permet de recoller aux deux premières places du classement puisqu’il ne compte désormais plus que trois unités de retard sur le leader saint-gallois et une seule sur Yverdon Sport. Enfin et surtout, en raison de la qualité de la performance collective offerte par un favori à la promotion qui justifie pleinement son rang depuis la reprise, fin janvier.

Comme les supporters vaudois l’espéraient, le demi faux-pas de dimanche dernier contre Bellinzone n’était qu’un regrettable accident de parcours. À Wil, dans un contexte compliqué et face à un adversaire en pleine confiance, les Lausannois de Ludovic Magnin ont d’ailleurs d’emblée pris le jeu à leur compte. Sans toutefois que Suzuki ne réussisse à concrétiser cette supériorité (15e). Une occasion qui réveillait des Saint-Gallois qui passaient par deux fois tout près d’ouvrir le score par Silvio (17e).

Plus proche de prendre les devants lors d’un duel spectaculaire et haletant, le LS devait pourtant attendre l’entame de la seconde période pour enfin trouver l’ouverture. Sur un coup franc tiré au premier poteau par Schwizer, Suzuki déviait du talon le ballon hors de portée de Baumann (50e).

Alors qu’en automne passé ils auraient probablement reculé pour tenter de défendre leur maigre avantage, les Vaudois cherchaient ensuite au contraire à doubler la mise. Certes longtemps sans succès jusqu’à un contre parfait conclu par Labeau (89e), mais cette domination permettait au moins à Castella de vivre une seconde mi-temps plutôt tranquille. Et de ne pas trembler lorsque Ndau trouvait sa lucarne dans les arrêts de jeu.

Un LS qui en profite pour signer sa quatrième victoire de l’année en cinq sorties. Un nouveau succès qui ne souffre de surcroît d’aucune discussion.

Afficher plus Lidl Arena. 1612 spectateurs. Arbitre: M. Kanagasingam. Buts: 50e Suzuki 0-1, 89e Labeau 0-2, 92e Ndau 1-2. Wil: Baumann; Dickenmann, Montolio, Wallner, Heule; Muntwiler; Zumberi, Maier (72e Ndau); Bahloul (72e Brahimi), Silvio (72e Muci), Lukembila. LS: Castella; Giger, Dabanli, Nanizayamo, Brown (69e Kablan); Suzuki, Custodio, Bernede, Schwizer; Sanches (91e Kukuruzovic); Labeau. Avertissements: 34e Nanizayamo, 62e Brown, 70e Suzuki, 94e Labeau. Notes: Wil sans Malinowski ni Staubli (blessés). LS au complet. LS sans Coyle ni Gaudino (étrangers surnuméraires).

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

