Football – Le LS s’offre un petit point face au champion Face à un FC Zurich qui alignait ses seconds couteaux, les futurs relégués ne se sont fait rejoindre que dans les arrêts de jeu (2-2), jeudi dans le cadre de la 34e soirée de Super League. André Boschetti Zurich

Stjepan Kukuruzovic a inscrit le 1-2 pour Lausanne sur penalty. keystone-sda.ch

Un bon petit match entre amis n’a jamais fait de mal à personne. Surtout quand les acteurs sont appelés à ne plus se revoir pendant un an au moins. Dans un duel sans le moindre enjeu entre le tout frais champion de Suisse et le futur pensionnaire de Challenge League, le cancre de Super League est passé tout près de cueillir sa cinquième victoire de sa triste saison. Un succès qui n’aurait même pas figuré dans la catégorie des hold-up même si la pression zurichoise après la pause a finalement été justement récompensée dans les arrêts de jeu. De quoi attiser des regrets tardifs dans le clan lausannois? Pas le moins du monde.

Pour préparer au mieux la grande fête, avec remise officielle du trophée, prévue dans dix jours contre le FC Lucerne, André Breitenreiter avait, en effet, décidé d’aligner une équipe B accompagnée par Marchesano. Une façon comme une autre de remercier tous ceux qui ont contribué à leur manière à la conquête de ce 13e titre de l’histoire du FCZ.

Lausanne ne s’est pas démobilisé

Face à une telle opposition, le LS a au moins eu le mérite de ne pas se démobiliser et de faire son boulot. Dominateurs dès les premières minutes de la partie, les Vaudois se sont d’abord heurtés au… Vaudois Kostadinovic (6e et 9e), puis ont manqué de précision (19e et 29e) avant de trouver la faille grâce à Koyalipou (32e), avec la contribution de la VAR. Parfaitement servi par Coyle, le jeune Français inscrivait là son tout premier but sous le maillot lausannois.

La suite était plus pénible pour les Lausannois. Grâce à l’entrée en jeu de trois titulaires, Zurich multipliait les offensives et égalisait justement par Ceesay. Mais sept minutes plus tard, Mahou obtenait un penalty que Kukuruzovic transformait imparablement. Le LS pensait alors tenir une bonne victoire de prestige jusqu’à ce que Marchesano ne rétablisse in extremis la parité. Une belle façon quand même pour les Lausannois de remercier la trentaine de fidèles supporters qui avaient fait le déplacement jusqu’à Zurich.



Zurich – Lausanne-Sport 2-2 (0-1) Afficher plus Letzigrund. 11304 spectateurs. Arbitre: Mme Staubli. Buts: 32e Koyalipou 0-1, 56e Ceesay 1-1, 63e Kukuruzovic (penalty) 1-2, 92e Marchesano 2-2. Zurich: Kostadinovic; Kamberi, Hornschuh (74e Dzemaili), Mets; Rohner (69e Khelifi), Marchesano, Seiler, Gogia (46e Guerrero); Coric (46e Doumbia); Kramer (46e Ceesay), Gnonto. LS: Castella; Zohouri, Grippo, Husic; Trébel (87e Carraco); Mahou, Kukuruzovic, N’Guessan (57e Sanches), Coyle (71e Poundjé); Koyalipou (57e Ouattara), Amdouni (87e Pollero).

Avertissements: 11e Mahou, 50e Marchesano, Notes: Zurich sans Aliti (suspendu) ni Omeragic (blessé). LS sans Chafik (suspendu), Alakouch ni Turkes (blessés). But de Gnonto annulé pour faute de main (67e).



André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.