Un leader en perdition – Le LS sombre corps et bien face à FC Aarau longtemps démotivé Malgré un avantage de deux buts juste après la pause, les Vaudois ont perdu et ne comptent plus que cinq longueurs d’avance sur GC. André Boschetti

Le Lausannois Boranijasevic perd son duel face à l’Argovien Peralta: une scène qui s’est souvent répétée vendredi au Brügglifeld. freshfocus

La situation devient toujours plus préoccupante pour un Lausanne-Sport en perdition. Alors que l’on attendait une vive réaction de leur part après une interminable série de quatre rencontres sans la moindre victoire depuis la reprise, les Vaudois ont sombré, vendredi. Une défaite d’autant plus préoccupante qu’elle a été concédée face à un FC Aarau longtemps sans ambition ni grande motivation. Pour preuve, le leader de plus en plus chancelant de Challenge League menait 3-1 peu après la pause. Sans enthousiasmer et en donnant déjà d’inquiétants signes de fébrilité à tous les niveaux, certes, mais face à une opposition aussi insipide, les Lausannois se sont alors certainement dit que l’affaire était classée.