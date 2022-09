Football – Le LS sombre sans combattre À Thoune, les Vaudois ont concédé leur deuxième défaite de la saison face à un FC Thoune qui lui a été nettement supérieur (0-2). André Boschetti - Thoune

Aldin Turkes et les Vaudois reviennent battus de Thoune keystone-sda.ch-archive

Quand, lors d’une défaite, le gardien est de loin le meilleur joueur d’une équipe, même le plus obtus des supporters ne peut contester le verdict final. Vendredi, à Thoune, sans l’excellente performance individuelle de Thomas Castella, le Lausanne-Sport aurait certainement concédé un revers plus net encore que le 0-2 qui a sanctionné sa piètre prestation. Au cours d’une première mi-temps à sens unique, le portier lausannois a eu des interventions salvatrices devant Castroman, Sutter et Kyeremateng avant de concéder une ouverture du score des plus logiques sur une reprise de Ndongo, seul face à lui et peut-être en position illicite.

Au lieu de voir la réaction d’orgueil espérée par les plus de 100 supporters lausannois qui avaient fait le déplacement, le LS encaissait, peu après la pause, un second but sur une superbe frappe de Bürki repoussée par la transversale dans les pieds de Castroman.

Un double handicap qui suscitait enfin une petite réaction du leader - frappe sur l’extérieur du poteau de Dabanli (61e) - mais sans qu’il ne parvienne à semer le trouble dans les esprits de Bernois qui pouvaient fêter leur deuxième succès de la saison. Quant au LS, si malgré cette deuxième défaite il partage toujours la tête du classement, ce naufrage doit le faire sérieusement réfléchir avant un derby vaudois contre Yverdon qu’il ne peut pas rater.

Thoune - LS 2-0 (1-0) Afficher plus Stockhorn Arena. 3337 spectateurs. Arbitre: M. Horisberger. Buts: 35e Ndongo 1-0, 54e Castroman 2-0. Thoune: Hirzel; Lüchinger, Bamert, Sutter, Bürki; Barès (74e Roth); Jankewitz (64e Rüdlin), Castroman, Bertone; Kyeremateng (82e Dzongalic), Ndongo (64e Touré). LS: Castella; Dabanli, Husic (77e Turkes), Brown (55e Nanizayamo); Custodio; Giger, Zoukit (55e Sanches), Gaudino (77e Okuka), Schwizer (55e Suzuki); Coyle, Labeau. Avertissements: 38e Zoukit, 41e Brown, 52e Bürki, 66e Barès, 66e Husic, 67e Bertone, 86e Hirzel, 89e Rüdlin. Notes: Thoune sans Dos Santos, Lekaj, Oberlin, Vasic ni Ziswiler (blessés). LS sans Grippo, Kukuruzovic, Spielmann (blessés) ni Koyalipou (étranger surnuméraire).

