Football – Le LS souffre contre Echichens mais se qualifie Les Lausannois se sont hissés en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse grâce à leur succès 2-0 contre le club de 2e ligue inter. Le SLO et Yverdon ont aussi passé la rampe. Sport-Center

Puertas a ouvert le score pour le pensionnaire de Super League. keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport s’est qualifié sans briller pour les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Mais avant de prendre logiquement le dessus sur le FC Echichens en 2e mi-temps, l’équipe d’Ilja Borenovic a souffert face à un adversaire de 2e ligue inter dont c’était pourtant le premier match officiel de la saison.

Avec un peu plus de lucidité et de réussite – ou alors sans un Thomas Castella inspiré, lui – le FC Echichens aurait d’ailleurs certainement mené au score après le premier quart d’heure. Malheureusement pour lui, Mehraz perdait d’abord son duel avec le gardien lausannois (3e), avant que ce dernier ne repousse ensuite deux belles frappes de Lebesgue (15e) puis Comisetti (16e).

Une grosse frayeur

En face, Valentin Piot permettait lui aussi à ses coéquipiers de rejoindre le vestiaire sur un score de parité. Auteur d’arrêts parfois spectaculaires face à Kukuruzovic (6e), Sow (19e), Amdouni (39e et 42e) puis Thomas (45e), le gardien d’Echichens faisait le malheur des Lausannois.

Après une grosse frayeur sans conséquence dès l’entame de la seconde mi-temps, le LS prenait enfin l’avantage, puis ses distances, grâce à deux réussites signées Puertas et Amdouni (49e et 52e). Suffisant pour éliminer un valeureux Echichens qui n’avait plus le moral ni surtout les forces pour inquiéter son voisin.

Afficher plus Echichens - LS 0-2 (0-0)

Grand Record. 1200 spectateurs.

Arbitre: M. Cibelli.Buts: 49e Puertas 0-1, 52e Amdouni 0-2.Echichens: Piot; Francisco, Gfeller, Zippo (68e Rapin), Comisetti (76e Burnier), Miranda; Lebesgue (63e Dizi), Francisco (63e Rapp), Sery Bi, Gomes; Mehraz (75e Contente).LS: Castella; Sow (69e Dos Santos), Nanizayamo, Husic; Zohouri, Thomas, Kukuruzovic (56e N’Guessan), Suzuki; Puertas (69e Barès); Ouattara (57e George), Coyle (13e Amdouni).

Avertissements: 11e Nanizayamo, 36e Puertas, 75e Rapin.

Notes: LS sans Jenz, Turkes, Geissmann ni Koyalipou (blessés).

Uli Forte réussit ses débuts

Nommé mardi à la place de Jean-Michel Aeby, Uli Forte a réussi ses débuts à la tête d’Yverdon Sport. Les Nord-vaudois se sont aisément qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse contre le FC Seuzach, club de 2e ligue inter. En terres zurichoises, Yverdon n’a jamais tremblé, pour s’imposer finalement 12-0.

Le SLO dans la douleur

Stade-Lausanne-Ouchy a souffert pour se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse: le SLO s’est imposé 3-2 sur la pelouse de Rapperswil, pensionnaire de Promotion League. Les Stadistes avaient pourtant entamé cette rencontre par le bon bout, puisqu’ils menaient 2-0 à la pause grâce à Chader (39e) et Ajdini. Mais les Saint-Gallois ont réduit le score juste après le thé (46e), avant de voir leur gardien se faire expulser pour une faute de dernier recours. Cela n’a pas empêché Rappi de rétablir la parité peu après (67e). Mais les Lions n’étaient pas morts et Bamba a permis à son équipe de reprendre l’avantage (74e) et assurer le billet pour le prochain tour.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.