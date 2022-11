Football – Le LS termine l’année sur une nouvelle fausse note Malgré deux buts d’avance à la pause, les Vaudois se sont fait rejoindre à la dernière minute par Aarau. André Boschetti

Gianluca Gaudino (à droite) et le LS n’ont pas su conserver leur deux buts d’avance face à Aarau. keystone-sda.ch

Pour ce qui était la dernière exhibition d’une bien triste année 2022, les quelque 4500 spectateurs présents à la Tuilière n’ont pas passé la belle fin d’après-midi qu’ils espéraient, dimanche. Malgré deux longueurs d’avance à la pause, le Lausanne-Sport a en effet dû concéder le nul face à Aarau.

En progrès, malgré la défaite, dans l’attitude collective une semaine plus tôt à Vaduz, le Lausanne-Sport a pourtant eu la très bonne idée de continuer sur cette nouvelle dynamique pour sa dernière sortie devant son public.

Une volonté marquée de prendre le jeu à son compte et de venir très haut agresser les Argoviens qui a tout de suite semé le trouble au sein d’une défense adverse tout sauf sereine. La récompense logique de la nette supériorité lausannoise est heureusement vite tombée. Après que Suzuki voyait sa reprise au second poteau être détournée in extremis par Enzler (3e) puis l’arbitre «oublier» un penalty pourtant flagrant sur Brown (8e), Gaudino trouvait l’ouverture d’une jolie frappe croisée (14e).

Face à ce très passif FC Aarau, le LS passait tout près de doubler la mise au terme d’une superbe action collective conclue par une volée de Gaudino – parfaitement servi par Custodio (25e). Malheureusement, la reprise de l’Allemand, seul au point de penalty, finissait dans les bras de Enzler. Ce n’était toutefois que partie remise puisque six minutes plus tard Labeau inscrivait son 11e but de la saison en reprenant un coup franc de Schwizer.

Un poison nommé Gjorgjev

Après une petite première frayeur sur un coup franc de Gjorgjev (36e), le LS regagnait le vestiaire avec deux longueurs d’avance, ce qui ne lui était plus arrivé depuis belle lurette. Au lieu de continuer à presser haut son adversaire, le LS entamait plus timidement la deuxième mi-temps. Une petite baisse d’intensité dont Aarau profitait pour se rapprocher des buts de Spiegel. D’abord sans réel danger puis en exploitant à la perfection un oubli défensif lausannois pour réduire le score sur une magnifique volée de Gjorgjev (55e).

Alors qu’il aurait dû être à l’abri de ce type de mésaventure, le LS se retrouvait subitement en position délicate. L’occasion que ratait dans la foulée Custodio (56e) était d’ailleurs l’une des rares que parvenaient à se ménager les Vaudois puisque les 25 dernières minutes de ce duel appartenaient surtout aux visiteurs.

Une domination longtemps stérile tant Aarau semblait manquer de tranchant. Une courte mais précieuse victoire se profilait donc jusqu’à la 87e minute et une première banderille venue du pied de Gjorgjev. Sans conséquence. Ce qui n’était pas le cas de la frappe du même attaquant trois minutes plus tard. Une égalisation qui vaut au LS de désormais compter six longueurs de retard sur le duo de tête.

LS - Aarau 2-2 (2-0) Afficher plus La Tuilière. 4580 spectateurs. Arbitre: M. Gianforte. Buts: 14e Gaudino 1-0, 31e Labeau 2-0, 55e Gjorgjev 2-1, 90e Gjorgjev 2-2. LS: Spiegel; Giger, Nanizayamo, Husic, Brown; Zoukit (88e Grippo), Custodio; Schwizer (66e Spielmann), Gaudino (78e Okuka), Suzuki (66e Coyle); Labeau. Aarau: Enzler; Qollaku (91e Wetz), Thaler, Cvetkovic, Conus; Fazliu, Jäckle, Njie (65e Eberhard); Da Silva (81e Hunziker), Almeida (46e Gashi), Gjorgjev. Avertissements: 10e Nanizayamo, 37e Thaler, 70e Custodio, 79e Labeau, Notes: LS sans Dabanli, Sanches (suspendus), Castella ni Kukuruzovic (blessés). Aarau sans Bunjaku, Candé, Tasar ni Vladi (blessés).

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

