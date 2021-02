Football – Le LS tient son attaquant de pointe Le club vaudois s’est fait prêté jusqu’à la fin de la saison l’international congolais Jonathan Bolingi. Avec Guessand, ils devront tenter de faire oublier l’absence de Turkes.

Bolingi e st arrivé à Lausanne jeudi, où il a passé sa visite médicale et a signé son contrat . Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport a recruté Jonathan Bolingi pour compenser l'absence d'Aldin Turkes, qui s’était déchiré les ligaments croisés le mercredi 23 décembre à Lugano (0-0). Touché aux ligaments antérieur et externe, de même qu’au nerf fibulaire, Turkes, auteur de six buts et deux passes décisives depuis le début du championnat, ne rechaussera pas les crampons cette saison. L'international congolais sera en concurrence avec Evann Guessand pour occuper la pointe de l'attaque vaudoise.

Joueur athlétique, Bolingi appartient au club belge du Royal Antwerp FC. Lors de la première partie de la saison, il avait été prêté à Ankara. Auteur de 8 buts en 28 sélections avec son pays, l'attaquant de 26 ans rejoint le LS sous forme d'un prêt avec option d'achat. Il est arrivé à Lausanne jeudi, a passé sa visite médicale et a signé son contrat. Mais Bolongi ne sera pas qualifié pour affronter Young Boys dimanche.

Les Vaudois, qui n’ont récolté qu’un point sur les neuf possibles depuis la reprise, traversent une période difficile et manquent de réalisme. L’absence de Turkes se fait ressentir, malgré tous les efforts de Guessand. Et le calendrier du LS ne lui est pas des plus favorables: il s’apprête à affronter deux fois de suite le champion en titre. Avant un derby lémanique de la peur, le samedi 13 à la Tuilière. Un peu de sang neuf ne peut que faire du bien aux protégés de Giorgio Contini.

