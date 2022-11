Football – Le LS toujours stérile à l’extérieur, Yverdon enfin battu Lausanne n’a pas su emballer son voyage à Schaffhouse. Une fâcheuse habitude sanctionnée d’un 0-0. YS de son côté a plié en Argovie, malgré un doublé de Théo Berdayes (3-2). Florian Vaney

Le LS n’est pas parvenu à inscrire de but vendredi soir à Schaffhouse. keystone-sda.ch/archives

L’impuissance à l’extérieur qui continue, une difficulté problématique à exister offensivement et un défenseur central expulsé. Le Lausanne-Sport n’a pas connu le même naufrage qu’à Yverdon une semaine plus tôt (4-0), mais son déplacement de vendredi à Schaffhouse lui a ressemblé par trop d’aspects dérangeants.

Un résumé d’une tendance que les Vaudois commencent à connaître? Ludovic Magnin a reçu son «traditionnel» avertissement (49e) avant que son équipe ne mette vraiment Francesco Ruberto en danger. Il y a bien existé des situations, des corners, des gestes qui, s’ils avaient été mieux ajustés, auraient pu faire tourner le match. Mais encore une fois loin de ses terres, Lausanne a trop peu créé pour se considérer mal payé.

Sans jamais vraiment avoir été dérangés, Olivier Custodio et ses partenaires ont passé deux mi-temps à visiter des formules offensives qui paraissent encore lacunaires. Toichi Suzuki a fait naître quelques inspirations intéressantes depuis son couloir. À l’inverse, Brighton Labeau a peiné à exister en pointe. Archie Brown, lui, a dû quitter ses coéquipiers à la 74e pour un deuxième avertissement. Pas de quoi bouleverser un match nul qui ne pouvait échapper à son triste sort de 0-0.

Yverdon est passé à côté de quelque chose

Mais quelle herbe a-t-il été planté dans le coin situé à la gauche des bancs du Brügglifeld? En apparence, la même que sur le reste du terrain du FC Aarau, pas plus verte, pas moins humide. Dans les faits, il s’est passé d’étonnants événements sur cette étroite portion de pelouse entre les Argoviens et Yverdon Sport. C’est d’ici que le pourtant très sûr Anthony Sauthier a mis en difficulté les Nord-Vaudois. Ceux qui gagnaient tout depuis quatre matches. Le latéral droit a eu le dribble un peu facile, a vu le ballon lui filer des pieds et s’en est voulu en voyant qu’Olivier Jäckle avait su en profiter pour ouvrir le score (22e).

Avec la première place en ligne de mire, face à des Argoviens contraints de changer d’entraîneur cette semaine, cet YS qui se plaît parmi les grands donnait l’impression de passer à côté de quelque chose. Il fallait que le coin à la gauche des bancs s’en mêle. Marco Thaler donnait une passe irréfléchie en retrait, Théo Berdayes interceptait, dribblait le gardien, égalisait (52e). Tout en rythme, comme si le buteur prêté par le FC Sion se trouvait dans le flow. Il prouvait que son grand soir en vert était arrivé 20 minutes plus tard. Nuno Da Silva venait de redonner l’avantage à Aarau, Berdayes était là pour maintenir le wagon accroché au train, en trouvant un petit pont sur Simon Enzler (71e, 2-2).

Un penalty pour le 3-2

Ces dix minutes de folie s'achevaient malencontreusement pour YS, la faute au penalty de la victoire transformé par Valon Fazliu. Oui, Yverdon peut encore perdre un match. Le nouveau leader de Challenge League s’appelle Wil.

