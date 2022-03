Play-off d’unihockey – Le LUC à cinq succès de la promotion Avec plusieurs anciens éléments de Ligue nationale, le LUC Floorball Epalinges entame les séries contre Black Creek, dès samedi à Dorigny. Objectif: rejoindre la 1re ligue, où aucune équipe romande ne figure. Pierre-Alain Schlosser

Emmené par des joueurs expérimentés, à l’image de Basile Diem (6), le LUC (ici à l’entraînement) tentera de passer une nouvelle étape dans sa quête de Ligue nationale. OLIVIER VOGELSANG

L’objectif du LUC Floorball Epalinges est clair: monter en LNB d’ici à 2027. Mais pour cela, la formation vaudoise doit dans un premier temps accéder à la 1re ligue. Un palier qui pourrait être atteint dans cinq parties. Engagés en play-off dès samedi, les joueurs du LUC devront tout d’abord éliminer les Bernois de Black Creek Schwarzenbach, au meilleur des trois rencontres. En cas de succès, ils joueront la promotion face à l’un des cancres de 1re ligue, en best of 5. Cela permettrait au LUC d’être la seule équipe romande de 1re ligue. Seuls Fribourg, composé d’éléments alémaniques et romands, et Yverdon chez les dames, évoluent à un meilleur niveau (LNB), de ce côté de la Sarine.