LNA de volley – Le LUC a présenté «son» champion olympique Le nouvel entraîneur Arnaud Josserand, titré à Tokyo avec la France, a dit ses ambitions et ses premières impressions, lors d’une conférence de presse. Pierre-Alain Schlosser

Les visages du LUC, version 2022-2023. SANDRA DAENGELI

Quand l’Université de Lausanne et les joueurs du LUC font équipe commune, cela ne peut déboucher que sur un succès. Mardi, les volleyeurs de LNA ont échangé quelques balles avec les responsables de l’UNIL, à l’issue d’une conférence de presse. La symbolique est sympa, mais elle va bien au-delà d’un échange courtois sur le terrain.

Désormais, des étudiants prêtent main-forte à l’organisation du club. À l’instar d’Alexis Rueff, étudiant et joueur en LNA qui termine son master en stratégie, leadership et organisation. «Mon rôle est d’évoluer au poste de central au LUC et d’apporter mon soutien au Service des sports universitaires (SSU), ainsi qu’au club, explique l’étudiant de 20 ans. Pour valider mon master, je dois effectuer un stage de douze mois à un taux de 50%. Mon cahier des charges est de trouver des sponsors, de revoir la stratégie du marketing, de gérer les events et autres conférences de presse, ainsi que de donner un coup de main au niveau de la communication.»

«J’ai été surpris par l’ampleur du campus, un peu à l’américaine.» Arnaud Josserand, nouvel entraîneur du LUC

Une occupation qui lui permet de s’entraîner le matin et le soir, et de concilier convenablement sport et études.

C’est d’ailleurs Alexis Rueff qui a organisé la conférence de presse de mardi, au cours de laquelle a été présenté Arnaud Josserand, bras droit du sélectionneur Laurent Tillie lors des JO de Tokyo.

Arnaud Josserand. LDD

«Souvent, on me demande pourquoi un champion olympique vient entraîner à Lausanne, raconte le nouveau coach du LUC. Je réponds que je ne me considère pas comme un champion olympique, mais comme un entraîneur. J’apprécie de rejoindre un club qui a une histoire, un palmarès et des ambitions. Je suis passé par Montpellier UC qui avait les mêmes structures que le LUC. Avec huit joueurs étudiants, d’autres qui travaillaient à côté. Je sais comment cela fonctionne, le projet m’intéresse.» Et le coach français de louer son nouveau cadre de travail. «J’ai été surpris par l’ampleur du campus, un peu «à l’américaine», qui grouille d’étudiants venus de tous les horizons.»

Samedi à Dorigny

Quant aux objectifs, Arnaud Josserand vise les finales de la Coupe et du championnat. «Mais le niveau du championnat est élevé, observe-t-il. Nous aurons besoin du soutien de tout le monde. Notamment du public.» À commencer par ce samedi (17 h 30) à Dorigny, où le LUC reçoit Lucerne.



