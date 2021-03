Volley: demi-finale de LNA – Le LUC a une ultime chance de faire briller son étoile Les Vaudois se frottent dès samedi à l’ogre Amriswil. Après avoir déçu en Supercoupe et en Coupe, ils sont prêts à monter en puissance. Pierre-Alain Schlosser

Le joueur du LUC Adrien Prevel montre toute sa détermination et sa rage de vaincre. Il est prêt à entraîner son équipe dans une série acharnée contre Amriswil. KEYSTONE

Le LUC terminera-t-il la saison sans le moindre titre? Sèchement battue lors de la Supercoupe (3-0 contre Lucerne), ainsi qu’en demi-finale de la Coupe (3-0 contre Schönenwerd), la formation de Dorigny vivrait une nouvelle déconvenue en play-off comme un échec.

«Plus que de ne rien remporter, le plus gros échec serait de ne pas avoir pu montrer notre potentiel.» Adrien Prevel, capitaine du LUC.

Dès samedi, la formation de l’entraîneur Massimiliano Giaccardi devra impérativement élever son niveau de jeu pour passer l’obstacle Amriswil. «Plus que de ne rien remporter, le plus gros échec serait de ne pas avoir pu montrer notre potentiel, admet le capitaine Adrien Prevel. Si nous perdons la demi-finale en nous battant jusqu’au dernier point, nous féliciterons Amriswil. Sur le papier, nous avons l’effectif le plus fort depuis ces quatre dernières années. Mais si on ne gagne, ce sera hélas à cause de nous et pas à cause de nos adversaires.»