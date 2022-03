Début des play-off de volley – Le LUC abandonne la première manche à Amriswil Méconnaissables pendant deux sets, les Lausannois n’ont pas pu éviter la défaite (1-3) lors du premier acte de sa demi-finale. Gérard Bucher

Après ce premier revers à Amriswil, Mathias Montavon veut encore y croire. «Au troisième set, on s’est rendu compte que si on mettait plus d’énergie et d’agressivité, il y avait la possibilité de faire beaucoup mieux. Amriswil n’est pas injouable.» 24 HEURES

Abo Début des play-off de volley Max Giaccardi: «Nous sommes meilleurs que la saison dernière» Qu’est-il arrivé aux joueurs de Max Giaccardi pour qu’ils se montrent aussi peu entreprenants et aussi maladroits deux sets durant? On n’a pas fini de se le demander. Ils ont certes pris le taureau par les cornes lors de la troisième manche, remportée de haute lutte 28-26, sans pour autant réussir à redresser la situation par la suite. Le mal était trop profond. Ils n’ont notamment pas pu empêcher leurs adversaires de passer parle centre comme dans du beurre et d’empiler les pipes (attaques aux trois mètres) tout aussi facilement.

Adrien Prével (1 pt) n’a pas été en mesure de tenir raisonnablement sa place. Blessé à la cheville, le Français a fait long feu. Orphelins de son absence à partir du deuxième set, ses coéquipiers ne sont pas parvenus à faire réellement bonne figure. Le LUC s’était pourtant imposé à Amriswil 3-1 lors de la saison régulière.

Mathias Montavon (12 pts) avait matière à être déçu après la rencontre. «Peut-être que nous étions trop tendus, a avoué l’ailier du LUC. En face, ça reste les premiers du championnat. Leur Cubain (ndlr: Luis Sosa, 23 pts) nous a fait des misères. Il a un bras! Cela dit, au troisième set, on s’est rendu compte que si on mettait plus d’énergie et d’agressivité, il y avait la possibilité de faire beaucoup mieux. Amriswil n’est pas injouable.»

Mercredi (19 h), les Lausannois auront l’occasion de prendre leur revanche à Dorigny et surtout de tirer les leçons d’une défaite qu’ils ont hypothéquée à chaque début de set. En cas de nouveau revers à domicile, le deuxième déplacement à Amriswil sentirait le roussi.

Amriswil – LUC 3-1 Afficher plus

Sets: (25-15 25-14 26-28 25-19) Sporthalle Tellenfeld. 510 spectateurs. Arbitres : M. Wolf et Mme Hefti. Amriswil: Filippov (passeur, 7 pts) ; Höhne (4), Von Burg (10), Mrdak (14), Sosa (23),Imhoff (11); Diem (libéro) ; Weisigk (0). LUC : Ulrich (passeur, 1) ; Ronkainen (6), Escher (5), Prével (1), Hudzik (1), Ramirez Pita(25) ; T. Ineichen (libéro); Montavon (12), Sommer (5), Basile (libéro), L. Ineichen (0),Heinzelmann (0), Poffet (0). Amriswil mène 1-0 dans la série (au meilleur des 5 matches).





